УВД информирует: Следите за своими вещами!

14.07.2017 12:24:00 (GMT+12)

50-летняя женщина, находясь в одном из госучреждений, оставила мобильный без присмотра на стуле в коридоре, чем воспользовался злоумышленник. Стоимость похищенного составляет четыре тысячи рублей. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Полиция ведет розыск подозреваемого.

Проводятся проверки ещё по трем заявлениям.



31-летнего и 41-летнего жителей краевой столицы обокрали гости. У первого похитили сотовый телефон, полицейские по горячим следам нашли подозреваемого, которым оказался 19-летний ранее судимый житель пригородного поселкаЗавойко. Похищенное к моменту задержания он успел сбыть. Второй, после распития спиртного с малознакомым гражданином у себя в квартире, лишился не только мобильного, но и телевизора, паспорта, документов на квартиру и водительского удостоверения. Сотрудники уголовного розыска ищут злоумышленника.



В полицию обратился отец 12-летнего мальчика. Играя на одной из детских площадок в районе «Силуэт», ребенок оставил свой рюкзак без присмотра, из которого неизвестный похитил телефон стоимостью десять тысяч рублей.



Обращаемся к гражданам: внимательно относитесь к своему имуществу в общественных местах, не оставляйте его без присмотра. Поговорите с детьми, расскажите о правилах поведения на улице и элементарных мерах, которые необходимо принимать, чтобы обеспечить сохранность своих вещей:

• нельзя оставлять телефон, велосипеды и прочее имущество без присмотра;

• нельзя давать телефон незнакомым или малознакомым людям в руки (посмотреть или позвонить);

• нежелательно демонстрировать телефон в группе подростков, так как в шумной компании ребенок может даже не заметить, кто последним брал его телефон.



Помните, своевременное сообщение о преступлении значительно повышает шансы найти злоумышленника по горячим следам.Напоминаем телефоны дежурных частей.



Дежурная часть УМВД России по Камчатскому краю (8-415-2)-27-11-02;

Дежурная часть УМВД России по г. Петропавловску-Камчатскому (8-415-2)-42-44-01;

Дежурная часть ОП № 1 УМВД России по г. Петропавловску-Камчатскому (8-415-2)-22-67-11

Дежурная часть ОМВД России по Елизовскому району(8-415-31)-6-23-83;

Дежурная часть ОМВД по ЗАТО Вилючинск: (8-415-35)-3-19-18.

Дежурная часть МО МВД России «Усть-Камчатский»(8-415-34)-2-01-02;

Дежурная часть МО МВД России «Усть-Большерецкий» (8-415-32)-2-13-02;

Дежурная часть МО МВД России «Мильковский» (8-415-33)-2-30-20;

Дежурная часть МО МВД России «Корякский» (8-415-43)-3-13-04.



Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-службе УМВД России по Камчатскому краю



