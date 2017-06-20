Права "на прикол"!

14.07.2017 12:20:30 (GMT+12)
Собранные следователями Мильковского межрайонного следственного отдела следственного управления СК России по Камчатскому краю доказательства признаны судом достаточными для удовлетворения ходатайства следователя о прекращении уголовного дела в отношении 35-летнего жителя г. Елизово и назначении ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).
Следствием и судом установлено, что обвиняемый 20.06.2017, будучи в состоянии алкогольного опьянения, управляя неисправным автомобилем марки «КАМАЗ», оборудованным отсеком для перевозки пассажиров, осуществил перевозку иностранных туристов (граждан Германии) по селу Эссо Быстринского района Камчатского края, направляясь в Быстринский природный парк для проведения экскурсионной поездки. При проверке автомобиля на выезде из села Эссо сотрудниками ДПС ОГИБДД Мильковского МО МВД России выявлено состояние алкогольного опьянения водителя, а также неисправности, препятствующие дальнейшей эксплуатации транспортного средства, в том числе отслоения протектора и боковины шин.
В ходе расследования уголовного дела обвиняемый признал вину в полном объеме, судом также учтено, что обвиняемый к уголовной ответственности привлекается впервые и совершил преступление небольшой тяжести.
13.07.2017 Мильковским районным судом на основании статьи 25.1 УПК РФ ходатайство следователя удовлетворено и мужчине назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 15 000 рублей с рассрочкой на 3 месяцев.
Решение суда не вступило в законную силу.
Кроме того, за управление автотранспортным средством в состоянии алкогольного опьянения мужчина лишен водительских прав на 1 год и 7 месяцев.
Денис ВОЛОЩЕНКО, и.о. старшего помощника руководителя
следственного управления
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