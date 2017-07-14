Может - Пороть надо было?

14.07.2017 12:17:23 (GMT+12)
В полицию обратилась 53-летняя жительница Елизовского района, она сообщила, что неизвестные,отжав окно, проникли в помещение одной из закусочных в поселке Сокочи похитили оттуда продукты питания, сигареты и алкоголь на общую сумму 11 тысяч рублей, а из соседнего магазина в ту же ночь пропал ноутбук.
В ходе оперативно-розыскных работ по горячим следам полицейские задержали пятерых подозреваемых.
Четверо 16-летних подростков состоят на учете в подразделении по делам несовершеннолетних: один – за бродяжничество, остальные – за совершение имущественных преступлений. Несовершеннолетние доставлены в Петропавловск-Камчатский и переданы родителям. Их 18-летний товарищ помещен в изолятор временного содержания. Похищенные продукты питания, алкоголь и ноутбук изъяты.
По данному факту Следственным отделом ОМВД по Елизовскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».
Стоит отметить, что в начале июля по данной статье в отношении совершеннолетнего фигуранта возбуждено уголовное дело. Тогда юноша похитил из дачного дома в Елизовском районе строительные инструменты, был задержан оперативными сотрудниками и показал в лесу место, где спрятал похищенное.
Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-службе УМВД России по Камчатскому краю
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