В Милькове сегодня

14.07.2017 11:37:05 (GMT+12)

В Милькове сегодня переменная облачность, тепло, безветренно, комары... Пятница! А на выходные обещают дождливую погоду и это стало уже привычным, солнце же тоже должно отдыхать. Всем хорошего настроения и отличных выходных несмотря ни на что!



Фото: Елена ЛАБЗОВА.