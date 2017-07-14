Налоги и долги

14.07.2017 10:19:44 (GMT+12)
Апелляционная инстанция Камчатского краевого суда оставила в силе приговор в отношении одного из камчатских предпринимателей, осуждённого за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере
Судебная коллегия по уголовным делам Камчатского краевого суда оставила без изменения приговор Петропавловск - Камчатского городского суда, которым один из камчатских предпринимателей осужден за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере.
Как установил суд, в период с января 2012 года по декабрь 2015 года А., будучи генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью и владельцем кафе-бара в краевом центре, предоставлял в налоговые органы ложную информацию о полученной от работы кафе выручке и балансовой стоимости принадлежащего ему имущества – торгового комплекса. Помимо этого, он предоставил ложные сведения о якобы выполненных подрядных работах в торговом комплексе, дающих право на получение им налогового вычета, включив данную информацию в налоговую декларацию.
Благодаря своим действиям А. недоплатил более 18 млн. рублей налогов.
Приговором Петропавловск - Камчатского городского суда предпринимателя признали виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ – «уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере» и назначили наказание в виде штрафа в сумме 250 000 рублей. Также был удовлетворен гражданский иск стороны обвинения о взыскании с осужденного недоплаченной суммы налогов в полном размере.
Адвокат осужденного направил в Камчатский краевой суд апелляционную жалобу, в которой указал на отсутствие доказательств, подтверждающих факт сокрытия выручки по прямому указанию А. Ссылаясь на меньший размер неуплаченных налогов, просил квалифицировать действия осужденного по ч. 1 ст. 199 УК РФ, и, учитывая истечение срока давности привлечения к уголовной ответственности по указанной статье, просил приговор отменить, а уголовное дело прекратить.
Изучив материалы дела, проверив доводы жалобы, апелляционная инстанция Камчатского краевого суда не нашла оснований для отмены приговора Петропавловск - Камчатского городского суда и определением от 11 июля 2017 года оставила его без изменения, как законный, обоснованный и справедливый.
Приговор вступил в законную силу.
Татьяна ХАБИБУЛЛИНА, пресс-секретарь Камчатского краевого суда
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