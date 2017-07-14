Происшествия на дорогах края

14.07.2017 10:16:01 (GMT+12)

За прошедшие сутки на территории Камчатского края зарегистрировано 15 столкновений без пострадавших и одно дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали два человека.



Выявлены пять водителей, которые управляли транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Выявлены семь пешеходов, которые нарушили Правила дорожного движения. На стоянку специального хранения отправлено три единицы автотранспорта.



13 июля в 07:00 на 73 километре автодороги Петропавловск-Камчатский - Мильково 36-летний елизовчанин, будучи лишённым права управления транспортным средством, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомашиной «Хонда Фит», не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, в результате чего совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. В результате дорожно-транспортного происшествия телесные повреждения получили водитель и его 35-летняя пассажирка. Обоим пострадавшим медики назначили амбулаторное лечение.



Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Камчатскому краю

