Происшествия на дорогах края

14.07.2017 10:16:01 (GMT+12)
За прошедшие сутки на территории Камчатского края зарегистрировано 15 столкновений без пострадавших и одно дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали два человека.
Выявлены пять водителей, которые управляли транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Выявлены семь пешеходов, которые нарушили Правила дорожного движения. На стоянку специального хранения отправлено три единицы автотранспорта.
13 июля в 07:00 на 73 километре автодороги Петропавловск-Камчатский - Мильково 36-летний елизовчанин, будучи лишённым права управления транспортным средством, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомашиной «Хонда Фит», не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, в результате чего совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. В результате дорожно-транспортного происшествия телесные повреждения получили водитель и его 35-летняя пассажирка. Обоим пострадавшим медики назначили амбулаторное лечение.
Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Камчатскому краю
|От первого звонка до выпускного бала 2016: Год провинции Хэйлунцзян на «Полуострове Камчатка» 2016: Год шахмат на «Полуострове Камчатка»
|Президент Премьер-министр Единая Россия
|Полпред Минвостокразвития Наш депутат
|Старая версия сайта
«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.
Адрес редакции: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом 29/1, офис 517.
Телефон: +7 (4152) 25-22-03, e-mail: poluostrov-k@mail.ru
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о перерегистрации СМИ Эл № ФС 77-68241 от 27 декабря 2016 г.
Любое использование материалов без письменного разрешения редакции запрещено.
16+