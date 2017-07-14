"Охота" на браконьеров

14.07.2017 10:13:52 (GMT+12)

На Камчатке продолжается операция «Путина – 2017». За сутки полицейские изъяли из незаконного оборота более тонны рыбы ценных лососевых пород.



В ходе проведения рейдовых мероприятий при досмотре автомобиля, за рулем которого находился 38-летний житель г. Елизово, полицейские обнаружили и изъяли рыбу ценных лососевых пород общим весом 114 кг.



В это же время остановлен микроавтобус под управлением 21-летнего неработающего камчатца. В салоне машины полицейские обнаружили более 1200 кг лосося и 10 кг красной икры. Улов и деликатес изъяты.



В обоих случаях граждане не имели разрешительных документов на улов. По фактам проводятся проверки. Всего с начала операции «Путина – 2017» составлено 16 протоколов об административных правонарушениях о нарушении законодательства в сфере охраны водных биоресурсов, органами дознания возбуждено 27 уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных ст. 256 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Из незаконного оборота изъято более 10 тонн рыбы ценных лососевых пород. У подозреваемых изъято 23 плавсредства, 14 руль-моторов и два километра рыболовных сетей.



Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-службе УМВД России по Камчатскому краю

