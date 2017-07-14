"Охота" на браконьеров

14.07.2017 10:13:52 (GMT+12)
На Камчатке продолжается операция «Путина – 2017». За сутки полицейские изъяли из незаконного оборота более тонны рыбы ценных лососевых пород.
В ходе проведения рейдовых мероприятий при досмотре автомобиля, за рулем которого находился 38-летний житель г. Елизово, полицейские обнаружили и изъяли рыбу ценных лососевых пород общим весом 114 кг.
В это же время остановлен микроавтобус под управлением 21-летнего неработающего камчатца. В салоне машины полицейские обнаружили более 1200 кг лосося и 10 кг красной икры. Улов и деликатес изъяты.
В обоих случаях граждане не имели разрешительных документов на улов. По фактам проводятся проверки. Всего с начала операции «Путина – 2017» составлено 16 протоколов об административных правонарушениях о нарушении законодательства в сфере охраны водных биоресурсов, органами дознания возбуждено 27 уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных ст. 256 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Из незаконного оборота изъято более 10 тонн рыбы ценных лососевых пород. У подозреваемых изъято 23 плавсредства, 14 руль-моторов и два километра рыболовных сетей.
Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-службе УМВД России по Камчатскому краю
|От первого звонка до выпускного бала 2016: Год провинции Хэйлунцзян на «Полуострове Камчатка» 2016: Год шахмат на «Полуострове Камчатка»
|Президент Премьер-министр Единая Россия
|Полпред Минвостокразвития Наш депутат
|Старая версия сайта
«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.
Адрес редакции: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом 29/1, офис 517.
Телефон: +7 (4152) 25-22-03, e-mail: poluostrov-k@mail.ru
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о перерегистрации СМИ Эл № ФС 77-68241 от 27 декабря 2016 г.
Любое использование материалов без письменного разрешения редакции запрещено.
16+