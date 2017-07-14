Присвоил и растратил

14.07.2017 10:05:45 (GMT+12)
Закончено расследование многоэпизодного уголовного дела в отношении заместителя главного врача районной больницы
Следственным отделом межмуниципального отдела МВД России «Усть-Большерецкий» завершено расследование уголовного дела по обвинению заместителя главврача районной больницы в мошенничестве, растрате и злоупотреблении должностными полномочиями.
Противоправная деятельность фигуранта выявлена сотрудниками районного отдела полиции совместно с коллегами из регионального УФСБ России.
Как установлено в ходе расследования, в июне 2016 года 50-летний гражданин, исполняя обязанности главврача, распорядился возместить его супруге, работающей в том же медицинском учреждении, расходы на билеты к месту проведения отпуска, хотя данным правом она воспользовалась ранее.
Сумма причиненного ущерба по незаконно оплаченным транспортным расходам составила почти 70 тысяч рублей.
Исполняя обязанности главврача больницы в ноябре 2016 года, обвиняемый травмировал ногу. Полученные повреждения не соответствовали критериям для экстренной госпитализации в краевую больницу бортом санавиации, вместе с тем в нарушение установленного порядка он подал заявку и был доставлен на вертолете в Петропавловск-Камчатский, в результате чего краевому бюджету причинен ущерб в размере почти миллиона рублей.
Кроме того, злоумышленник незаконно получил компенсацию оплаты стоимости авиабилета в размере около 20 тысяч рублей.
В настоящее время уголовное дело по обвинению мужчины в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 «Мошенничество», ч. 3 ст. 160 «Присвоение или растрата» и ч. 1 ст. 285 «Злоупотребление должностными полномочиями» Уголовного кодекса Российской Федерации переданы в суд для рассмотрения по существу.
Отметим, что санкциями первых двух вышеуказанных статей предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет, по третьей предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.
Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-службе УМВД России по Камчатскому краю
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