Обзор «Российской газеты» за 14 июля 2017 года

14.07.2017 06:02:35 (GMT+12)

Обзор «Российской газеты» за 14 июля 2017 года

Прямая речь 
Болит сердце?
Профессор Антонина Стародубова: Холестериновые бляшки опасны и для взрослых, и для детей 
Ирина Краснопольская 
Болезни сердца и сосудов первенствуют среди самых тяжких недугов. Во всем мире их не становится меньше. Почему? На вопросы обозревателя «РГ» отвечает заместитель директора Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии профессор Антонина Стародубова. 
Интервью – на 7 полосе

Из первых уст 
Пять жизней Кремера
Легендарный музыкант выступил в Петербурге с молодой скрипачкой Кларой-Джуми Кан
Владимир Дудин 
Легендарный скрипач Гидон Кремер выступил в Малом зале Петербургской филармонии с сольно-дуэтным концертом с молодой скрипачкой Кларой-Джуми Кан, в программу которого входили сочинения Вайнберга, Изаи, Ноно, Лободы. В год своего 70-летия он рассказал о неисчезающей у него жажде нового, отношениях с отцом и благодарности прошлому. 
Интервью – на 9 полосе

Премьер-лига 
Футбол с приставкой «супер»
Первый трофей нового сезона разыграют «Спартак» и «Локомотив» 
Артур Нанян, Илья Соболев 
Стартующий сезон Премьер-лиги обещает быть одним из самых интригующих за последние годы. И уж точно он будет по-своему уникальным, ведь по его окончании в нашей стране впервые в истории пройдет главный футбольный турнир — чемпионат мира. 
Своим мнением о сезоне 2017/2018 специально для «РГ» поделился один из самых авторитетных специалистов в отечественном футболе Валерий Непомнящий.
Интервью – на 12 полосе

Прогноз 
Есть ли?
Гидрометцентр определил регионы, где можно надеяться на хороший урожай
Ирина Жандарова
В России началось снижение розничных цен на овощи. Пока держится только морковь — за последнюю неделю она подорожала на полпроцента, сообщает Росстат. А в Гидрометцентре «Российской газете» рассказали, какие регионы в этом году будут богаты на зерно и свеклу, а где хорошим ожидается урожай картошки и моркови.
Подробнее – на 1 полосе

ФИНАНСЫ 
Давление падает
ЦБ меняет подход к надзору за банками
Роман Маркелов
Банк России прошел основную часть пути по очистке рынка от банков, чей бизнес был построен на незаконных операциях. Теперь ЦБ планирует сосредоточить регулирование и надзор за банковским сектором на развитии и стимулировании.
Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на XXVI Международном финансовом конгрессе в Санкт-Петербурге.
Подробнее – на 1 полосе

Проект 
Шанс на всплытие
Экстремальные развлечения планируют ­подстраховать от рисков 
Ольга Игнатова
Депутаты решили уравновесить риски в экстремальных видах отдыха и развлечений. Подготовлен проект закона о лицензировании компаний и индивидуальных предпринимателей, которые работают на этом рынке. 
Как объясняют сами авторы законопроекта, наряду с позитивными тенденциями, связанными с развитием внутреннего туризма, растет и тревожная статистика о пострадавших и даже погибших во время экстремальных развлечений. 
Подробнее – на 4 полосе

ИНИЦИАТИВА 
Лекарство от жадности
Микрофинансовым организациям хотят снизить проценты по кредитам
Сергей Куликов
В Госдуму внесен законопроект, который резко ограничивает ставки по кредитам, которые предлагают микрофинансовые организации, — не более 15 процентов выше ключевой ставки Банка России, то есть 24 процента годовых. Запрещается также принимать в залог недвижимость и передавать право требовать долг третьим лицам без согласия заемщика. Большей части МФО придется уйти с рынка, если этот закон будет принят, считают эксперты.
Подробнее – на 4 полосе

("Российская газета").

«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.

Выходит с 1 июня 2005 г.

Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.

Адрес редакции: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом 29/1, офис 517.

Телефон: +7 (4152) 25-22-03, e-mail: poluostrov-k@mail.ru

Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о перерегистрации СМИ Эл № ФС 77-68241 от 27 декабря 2016 г.

Любое использование материалов без письменного разрешения редакции запрещено.

16+

Locations of visitors to this page