Обзор «Российской газеты» за 14 июля 2017 года

14.07.2017 06:02:35 (GMT+12)

Прямая речь

Болит сердце?

Профессор Антонина Стародубова: Холестериновые бляшки опасны и для взрослых, и для детей

Ирина Краснопольская

Болезни сердца и сосудов первенствуют среди самых тяжких недугов. Во всем мире их не становится меньше. Почему? На вопросы обозревателя «РГ» отвечает заместитель директора Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии профессор Антонина Стародубова.

Интервью – на 7 полосе



Из первых уст

Пять жизней Кремера

Легендарный музыкант выступил в Петербурге с молодой скрипачкой Кларой-Джуми Кан

Владимир Дудин

Легендарный скрипач Гидон Кремер выступил в Малом зале Петербургской филармонии с сольно-дуэтным концертом с молодой скрипачкой Кларой-Джуми Кан, в программу которого входили сочинения Вайнберга, Изаи, Ноно, Лободы. В год своего 70-летия он рассказал о неисчезающей у него жажде нового, отношениях с отцом и благодарности прошлому.

Интервью – на 9 полосе



Премьер-лига

Футбол с приставкой «супер»

Первый трофей нового сезона разыграют «Спартак» и «Локомотив»

Артур Нанян, Илья Соболев

Стартующий сезон Премьер-лиги обещает быть одним из самых интригующих за последние годы. И уж точно он будет по-своему уникальным, ведь по его окончании в нашей стране впервые в истории пройдет главный футбольный турнир — чемпионат мира.

Своим мнением о сезоне 2017/2018 специально для «РГ» поделился один из самых авторитетных специалистов в отечественном футболе Валерий Непомнящий.

Интервью – на 12 полосе



Прогноз

Есть ли?

Гидрометцентр определил регионы, где можно надеяться на хороший урожай

Ирина Жандарова

В России началось снижение розничных цен на овощи. Пока держится только морковь — за последнюю неделю она подорожала на полпроцента, сообщает Росстат. А в Гидрометцентре «Российской газете» рассказали, какие регионы в этом году будут богаты на зерно и свеклу, а где хорошим ожидается урожай картошки и моркови.

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ФИНАНСЫ

Давление падает

ЦБ меняет подход к надзору за банками

Роман Маркелов

Банк России прошел основную часть пути по очистке рынка от банков, чей бизнес был построен на незаконных операциях. Теперь ЦБ планирует сосредоточить регулирование и надзор за банковским сектором на развитии и стимулировании.

Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на XXVI Международном финансовом конгрессе в Санкт-Петербурге.

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Проект

Шанс на всплытие

Экстремальные развлечения планируют ­подстраховать от рисков

Ольга Игнатова

Депутаты решили уравновесить риски в экстремальных видах отдыха и развлечений. Подготовлен проект закона о лицензировании компаний и индивидуальных предпринимателей, которые работают на этом рынке.

Как объясняют сами авторы законопроекта, наряду с позитивными тенденциями, связанными с развитием внутреннего туризма, растет и тревожная статистика о пострадавших и даже погибших во время экстремальных развлечений.

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ИНИЦИАТИВА

Лекарство от жадности

Микрофинансовым организациям хотят снизить проценты по кредитам

Сергей Куликов

В Госдуму внесен законопроект, который резко ограничивает ставки по кредитам, которые предлагают микрофинансовые организации, — не более 15 процентов выше ключевой ставки Банка России, то есть 24 процента годовых. Запрещается также принимать в залог недвижимость и передавать право требовать долг третьим лицам без согласия заемщика. Большей части МФО придется уйти с рынка, если этот закон будет принят, считают эксперты.

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("Российская газета").