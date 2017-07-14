Камчатский гороскоп, 14 — 16 июля

14.07.2017 05:42:39 (GMT+12)

Как всегда в конце недели прогноз представляет Милена СТЕПАНОВА:



Конец этой недели — прекрасное воемя для соразмерной интеллектуальной деятельности, когда достаточное внимание уделяется деталям и при этом не упускается из вида главная стратегическая тема.



В пятницу эффективность усилий зависит от умения настроиться на нужный результат, сознательно «вынести за скобки» все расслабляющие, травмирующие, препятствующие факторы. Важно преодолеть сомнения, страхи, прервать цепочку негативных ассоциаций из прошлого. Стоит максимально избавиться от контроля, зависимости и идти на компромисс лишь в безнадежном случае. Правильный настрой поможет вовремя проявить находчивость, если что-то пошло не так. Может пригодиться альтернативная схема, запасной путь, искусство делать несколько дел одновременно.



Опасное место для водителей и пешеходов – улица Тургенева.



Рейтинг дней: 4.



Дни благоприятны для жителей улиц Набережной, Автомобилистов, Капитана Драбкина, Горького,Ленинской, Космического проезда, проспекта Карла Маркса, районов КП — 4 км, ЖБФ — СРВ, 10 км, 11 (в краевом центре), 26 км (в Елизове), поселка Усть-Камчатск и села Усть-Хайрюзово, а также гостей этих мест и работников офисов, там расположенных.



