Доброе утро, Камчатка!

14.07.2017 05:32:40 (GMT+12)

Сегодня пятница, 14 июля 2017 года. По старому стилю 1 июля.



Бессребреников Космы и Дамиана, в Риме пострадавших (284).



Мч. Потита (II). Прп. Петра патрикия (854). Прав. Ангелины, деспотисы Сербской (XVI).



Сщмч. Аркадия Гаряева пресвитера (1918); сщмч. Алексия Дроздова диакона (1942).



По мусульманскому календарю — 20 шауваля [X] 1438 г. хиджры.



По еврейскому календарю — 20 таммуза 5777 г.



ЕСТЬ ПОВОД



День взятия Бастилии.



День миротворца в Южной Осетии.



14 ИЮЛЯ В ИСТОРИИ



1099 Участники первого крестового похода начали штурм Иерусалима.



1700 Подписан Константинопольский мирный договор, ставший итогом Азовских походов Петра I.



1789 Взятие Бастилии, что стало началом французской буржуазной революции.



1896 На Всероссийской выставке в Нижнем Новгороде представлен первый русский автомобиль.



1903 Состоялся ввод в эксплуатацию Великого Сибирского пути (Транссибирской магистрали).



1909 Состоялось официальное открытие «Кавказской Ривьеры».



1941 Впервые в бою была применена знаменитая «Катюша».



1946 Вышло в свет первое издание книги доктора Бенджамина Спока «Уход за ребенком и его воспитание».



РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ



1602 Джулио Мазарини, французский политик, кардинал.



1743 Гаврила Державин, русский поэт эпохи Просвещения, представитель классицизма.



1862 Густав Климт, австрийский художник, основоположник модерна.



1891 Александр Волков, советский писатель, автор серии книг о Волшебнике изумрудного города.



1903 Ирвинг Стоун, американский писатель.



1913 Джеральд Форд, 38-й президент США (1974-1977), американский государственный деятель.



1942 Хавьер Солана, испанский политический деятель, ученый-физик .



Смотрите также сегодняшний «Камчатский метеокомментарий» на нашем сайте.



«Полуостров Камчатка» желает Вам хорошего дня и хорошего настроения!



С уважением,



Спартак ЗУРБИЛЛО, архивариус «ПК».



(Использованы материалы сайта http://www.calend.ru и не только они).



