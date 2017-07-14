Доброе утро, Камчатка!

14.07.2017 05:32:40 (GMT+12)

Доброе утро, Камчатка!

Сегодня пятница, 14 июля 2017 года. По старому стилю 1 июля.

Бессребреников Космы и Дамиана, в Риме пострадавших (284).

Мч. Потита (II). Прп. Петра патрикия (854). Прав. Ангелины, деспотисы Сербской (XVI).

Сщмч. Аркадия Гаряева пресвитера (1918); сщмч. Алексия Дроздова диакона (1942).

По мусульманскому календарю — 20 шауваля [X] 1438 г. хиджры.

По еврейскому календарю — 20 таммуза 5777 г.

ЕСТЬ ПОВОД

День взятия Бастилии.

День миротворца в Южной Осетии.

14 ИЮЛЯ В ИСТОРИИ

1099  Участники первого крестового похода начали штурм Иерусалима.

1700  Подписан Константинопольский мирный договор, ставший итогом Азовских походов Петра I.

1789  Взятие Бастилии, что стало началом французской буржуазной революции.

1896  На Всероссийской выставке в Нижнем Новгороде представлен первый русский автомобиль.

1903  Состоялся ввод в эксплуатацию Великого Сибирского пути (Транссибирской магистрали).

1909  Состоялось официальное открытие «Кавказской Ривьеры».

1941  Впервые в бою была применена знаменитая «Катюша».

1946  Вышло в свет первое издание книги доктора Бенджамина Спока «Уход за ребенком и его воспитание».

РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ

1602  Джулио Мазарини, французский политик, кардинал.  

1743  Гаврила Державин, русский поэт эпохи Просвещения, представитель классицизма.  

1862  Густав Климт, австрийский художник, основоположник модерна.  

1891  Александр Волков, советский писатель, автор серии книг о Волшебнике изумрудного города.  

1903  Ирвинг Стоун, американский писатель.  

1913  Джеральд Форд, 38-й президент США (1974-1977), американский государственный деятель.  

1942  Хавьер Солана, испанский политический деятель, ученый-физик .

Смотрите также сегодняшний «Камчатский метеокомментарий» на нашем сайте.

«Полуостров Камчатка» желает Вам хорошего дня и хорошего настроения!

С уважением,

Спартак ЗУРБИЛЛО, архивариус «ПК».

(Использованы материалы сайта http://www.calend.ru и не только они).

«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.

Выходит с 1 июня 2005 г.

Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.

Адрес редакции: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом 29/1, офис 517.

Телефон: +7 (4152) 25-22-03, e-mail: poluostrov-k@mail.ru

Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о перерегистрации СМИ Эл № ФС 77-68241 от 27 декабря 2016 г.

Любое использование материалов без письменного разрешения редакции запрещено.

16+

Locations of visitors to this page