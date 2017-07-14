Камчатский метеокомментарий, 14 июля (195/170)

14.07.2017 05:30:08 (GMT+12)
В 5.00 в Петропавловске-Камчатском было +10°C, пасмурно, дождь, ветер восточный, северо-восточный, 1 м/с, атмосферное давление: 736 мм рт. ст., относительная влажность: 98%
Предварительный прогноз:
Утро: +10°С, пасмурно, небольшой дождь.
День: +14°С, пасмурно, небольшой дождь.
Вечер: +19°С, облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь.
Геомагнитная обстановка: 6 — 9 часов — нет заметных возмущений; 9 — 12 часов — небольшие возмущения; 12 — 24 часа — СЛАБАЯ (!) ГЕОМАГНИТНАЯ БУРЯ.
Долгота светового дня: 16’29’’ (-2”).
Луна: 73%, стареюшая.
Сегодня - Кузьма и Демьян.
Народ приметил: Летние Кузьминки. В разгаре страдная пора: идет сенокос, прополка огородов. В этот день в огородах грядки полют, вырывают корневые овощи (снятие первых овощей). В это время и сенокос: "Кузьмы и Демьяны пришли — на покос пошли".
На Кузьму и Демьяна женщины успевали не только справиться с огородом, накосить, выполнить всю домашнюю работу, но и отметить свой праздник — Летние Кузьминки. Это чисто женский праздник, на столе — обязательная растительная пища, которую готовили и собирали в складчину (женские братчины), с пивом, разговорами и песнями. Летние Кузьминки — бабий, девичий, курячий праздник, и женщины отмечали свой праздник, ходили в гости. Девушки варили кашу-ссыпчину.
Именины у Ангелины. Ангелина с греческого - "ангельская".
Не болейте!
Всегда Ваш,
Валерий КРЫЛОВ,
метеокомментатор «ПК».
На снимке: Камчатка (вид из космоса), 14 июля, 4.45 (кмч).
Подготовлено при поддержке проекта «Эпицентр».
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«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.
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