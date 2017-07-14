Камчатский метеокомментарий, 14 июля (195/170)

14.07.2017 05:30:08 (GMT+12)

Камчатский метеокомментарий, 14 июля (195/170)

В 5.00 в Петропавловске-Камчатском было +10°C, пасмурно, дождь, ветер восточный, северо-восточный, 1 м/с, атмосферное давление: 736 мм рт. ст., относительная влажность: 98%

Предварительный прогноз:

Утро: +10°С, пасмурно, небольшой дождь.

День: +14°С, пасмурно, небольшой дождь.

Вечер: +19°С, облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь.

Геомагнитная обстановка: 6 — 9 часов — нет заметных возмущений; 9 — 12 часов — небольшие возмущения; 12 — 24 часа — СЛАБАЯ (!) ГЕОМАГНИТНАЯ БУРЯ.

Долгота светового дня:  16’29’’ (-2”).

Луна: 73%, стареюшая.

Сегодня - Кузьма и Демьян.

Народ приметил: Летние Кузьминки. В разгаре страдная пора: идет сенокос, прополка огородов. В этот день в огородах грядки полют, вырывают корневые овощи (снятие первых овощей). В это время и сенокос: "Кузьмы и Демьяны пришли — на покос пошли".

На Кузьму и Демьяна женщины успевали не только справиться с огородом, накосить, выполнить всю домашнюю работу, но и отметить свой праздник — Летние Кузьминки. Это чисто женский праздник, на столе — обязательная растительная пища, которую готовили и собирали в складчину (женские братчины), с пивом, разговорами и песнями. Летние Кузьминки — бабий, девичий, курячий праздник, и женщины отмечали свой праздник, ходили в гости. Девушки варили кашу-ссыпчину.

Именины у Ангелины. Ангелина с греческого - "ангельская".

Не болейте!
    
Всегда Ваш,

Валерий КРЫЛОВ,
метеокомментатор «ПК».

На снимке: Камчатка (вид из космоса),  14 июля, 4.45 (кмч).

Подготовлено при поддержке проекта «Эпицентр».

«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.

Выходит с 1 июня 2005 г.

Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.

Адрес редакции: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом 29/1, офис 517.

Телефон: +7 (4152) 25-22-03, e-mail: poluostrov-k@mail.ru

Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о перерегистрации СМИ Эл № ФС 77-68241 от 27 декабря 2016 г.

Любое использование материалов без письменного разрешения редакции запрещено.

16+

Locations of visitors to this page