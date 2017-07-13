За первые полгода в общественные приемные Дмитрия Медведева обратились 1,3 млн человек

13.07.2017 21:42:00 (GMT+12)

Руководитель Общественной приемной Дмитрия Медведева в Камчатском крае, член фракции партии «Единая Россия» в краевом парламенте Андрей Лиманов уверен, что основная задача в работе приемной - оказывать содействие гражданам в решении их персональных вопросов.



1 миллион 300 тысяч граждан побывали на личных приемах в общественных приемных председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева в первом полугодии 2017 года. Об этом сообщила руководитель Комиссии Президиума Генерального совета Партии по работе с обращениями граждан к Председателю «Единой России» Галина Карелова, подводя итоги работы общественных приемных с января по июнь 2017 года.



«318 142 человек обратились с письменными заявлениями. Более 43%, или 695 533 человека получили в результате обращения конкретную практическую помощь, остальным гражданам даны разъяснения или консультации по интересующим их вопросам», – отметила она.



По словам Кареловой, показатели полугодия превышают показатели предыдущих лет за аналогичный период как по количеству обратившихся, так и по эффективности отклика.



«Сегодня есть все основания предполагать, что рост числа обращений вызван не в последнюю очередь тем, что работа приемных становится известна пользователям социальных сетей. Для приемных это относительно новый вид коммуникаций, но, как показывает практика, он дает свой результат. В Пермском крае, Ульяновской, Брянской, Новосибирской, Пензенской, Тульской областях, Республике Мордовия сегодня активно ведется работа в соцсетях», – пояснила Карелова.



Карелова также обратила внимание на то, что, несмотря на сезон отпусков, работа приемных продолжается. И основными темами сегодня становятся – общественный контроль за организацией работы в детских оздоровительных учреждениях, тематические приемы для родителей отдыхающих детей, выездные приемы.



«Для нас очень важно, чтобы сотрудники всех общественных приемных Партии, – и региональных, и местных – в равной степени были осведомлены о разнообразных формах работы, умели их использовать, учились друг у друга тем методам, благодаря которым можно оперативно реагировать на актуальные проблемы и эффективнее помогать гражданам», – заявила Карелова, отметив, что с этой целью был составлен план проведения обучающих семинаров для сотрудников приемных в регионах.



В ближайшее время такой семинар для сотрудников Центрального федерального округа пройдет в Ярославле.



Руководитель Общественной приемной Дмитрия Медведева в Камчатском крае, член фракции партии «Единая Россия» в краевом парламенте Андрей Лиманов подчеркнул, что в региональной приемной постоянно совершенствуются формы работы, внедряются новые. Шире используется возможности информационных интернет-технологий. Все активнее используется Skype для проведения приемов граждан, проживающих в отдаленной местности.



«Что касается основных задач, которые решает общественная приемная Председателя Партии, они останутся неизменными. Это, прежде всего, оказание содействия гражданам в решении их персональных вопросов по самым разным направлениям социально-экономической жизни. Качество работы с обращениями, ее результативность - это один из основных показателей. Ни одно из обращений не остается без ответа. И даже когда обращение не может быть решено положительно, гражданину дается исчерпывающая юридическая и правовая консультация», - сказал Лиманов, подчеркнув, что в работе приемной широко практикуются выездные приемы, то есть, когда руководитель приемной вместе с депутатами Заксобрания или Городской думы выезжает непосредственно в муниципальные образования.



Отметим, что в Общественной приемной часто ведет прием наш депутат Госдумы Ирина Яровая – по скайпу, находясь в Москве. Как сказал Андрей Лиманов, это не просто очень современно, но и эффективно. Особенно это относится к Камчатскому краю, где немало отдаленных территорий.



