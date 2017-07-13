В Коряках сегодня

13.07.2017 20:08:40 (GMT+12)

В Коряках с утра сегодня солнце закрыто плотной пеленой, но, вместе с тем, на улице тепло (+20) и дует слабый восточный ветер.



Всем хорошего дня!



На снимке: а какую бы Вы придумали подпись?



Фото: Максим БОДА.