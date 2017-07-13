Аттракцион неслыханной щедрости или Помоги аферисту

13.07.2017 14:17:29 (GMT+12)

В дежурную часть полиции поступило заявление от 28-летнего жителя Петропавловска-Камчатского, который стал жертвой мошенников.

Накануне он разместил на сайте объявление о продаже фотоаппарата. Спустя какое-то время ему позвонил неизвестный и, представившись сотрудником Госавтоинспекции,пояснил, что фотоаппарат ему необходим для производственных целей. Он договорился о сделке и попросил по пути следования пополнить номер его сотового телефона, пообещав вернуть затраченные средства при встрече. Когда владелец перечислил незнакомцу почти 4 тысячи рублей, покупатель перестал отвечать на звонки.



В тот же день жертвой мошенников стал 31-летний гость Вилючинска. Находясь в городе подводников по рабочим делам, мужчина нашел в Интернете объявление о распродаже в Петропавловске-Камчатском сотовых телефонов по сравнительно низким ценам. На его звонок ответила девушка, она представилась продавщицей Мариной и объяснила сказочные скидки до 50% закрытием магазина. Чтобы развеять сомнения покупателя, Марина прислала ему первую страницу якобы своего паспорта, а на вопрос покупателя, имеется ли у службы доставки магазина пропуск в закрытый город, ответила согласием.



С помощью банковского интернет-приложения гражданин перевел на номер телефона незнакомки задаток в размере 6900 рублей и стал ждать курьера. Однако через несколько минут девушка перезвонила и под предлогом более выгодной цены попросила перевести еще 10 тысяч рублей. После того, как второй перевод был выполнен, раздался звонок от «курьера». Незнакомец пожаловался, что опасается, что в закрытом городе на обратном пути у него отнимут деньги, и попросил перечислить часть оставшейся суммы также на номер сотового телефона, дабы не иметь при себе наличных. Перечислив в общей сложности 33 500 рублей, но так и не дождавшись курьера, мужчина обратился в полицию.



Установлено, что звонили потерпевшим с телефонных номеров, зарегистрированных в Волгодонске Ростовской области. По первому факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». По второму случаю проводится проверка.



Полиция еще раз просит камчатцев быть бдительными в общении с незнакомцами и напоминает, что сотрудники ГИБДД, работники Пенсионного фонда или чиновники не просят перевести им деньги на номера мобильных телефонов или банковские счета.



Если вы нашли объявление или магазин, предлагающий товары по ценам существенно ниже рыночных, имейте в виду, что мошенники часто используют данный прием для привлечения жертв. Не поддавайтесь на слова «акция», «количество ограничено», «спешите купить» и помните, что добросовестный продавец не предложит перечислить предоплату за товар, особенно с использованием анонимных платежных систем, электронных денег или при помощи банковского перевода на карту, выданную на имя частного лица.





