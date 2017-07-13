Деньги Ваши, стали Маши

13.07.2017 14:07:40 (GMT+12)
В полицию поступило два заявления от жительниц Петропавловска-Камчатского 1964 и 1976 годов рождения, которые утверждали, что стали жертвой мошенницы, представлявшейся потомственной предсказательницей Марией. Объявление они увидели в газетах и на телевидении в бегущей строке. Когда женщины пришли на сеанс, экстрасенс потребовала принести драгоценности, необходимые для проведения ритуала и оплаты услуг. Подобным образом злоумышленница похитила у потерпевших имущество стоимостью около одного миллиона трехсот тысяч рублей и шестьсот тысяч рублей соответственно.
Сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по Камчатскому краю установили личность подозреваемой, которой оказалась 57-летняя жительница иностранного государства. Её задержали в аэропорту в Москве при попытке покинуть территорию Российской Федерации.
Подозреваемая арестована и в скором времени будет отконвоирована на полуостров.В отношении неё Следственным управлением УМВД России по г. Петропавловску-Камчатскому возбуждено два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных ч.ч. 3, 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».
Все, кто стал жертвой данной злоумышленницы, могут обращаться по телефонам 8 (4152) 27-11-02 (дежурная часть УМВД России по Камчатскому краю), 8 (4152) 42-44-01 (дежурная часть УМВД России по г. Петропавловску-Камчатскому) или по телефону 02.
Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-службе УМВД России по Камчатскому краю
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