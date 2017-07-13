Обзор газеты «Мильковские новости» за 14 июля 2017 года

13.07.2017 11:49:25 (GMT+12)

Отчёт главы Мильковского сельского поселения о работе администрации МСП за 2016 год;



Дела депутатские: «В ИНТЕРЕСАХ НАСЕЛЕНИЯ»;



Вопросы к власти: «ЗАМОРОЗКА» ТАРИФОВ НЕ ДЛЯ ВСЕХ. ЧЕМ МЫ ХУЖЕ?»;



9 июля – День Российской почты: «СОХРАНЯЯ ДОБРЫЕ ТРАДИЦИИ»;



День семьи, любви и верности: НАГРАДЫ ДОСТОЙНЫМ.



А также тематические страницы «Домовёнок» и «Весёлая пятница», Официальные вести, реклама, объявления, программа ТV.