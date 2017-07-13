Обзор газеты «Мильковские новости» за 14 июля 2017 года

13.07.2017 11:49:25 (GMT+12)

Обзор газеты «Мильковские новости» за 14 июля 2017 года

Отчёт главы Мильковского сельского поселения о работе администрации МСП за 2016 год;

Дела депутатские: «В ИНТЕРЕСАХ НАСЕЛЕНИЯ»;

Вопросы к власти: «ЗАМОРОЗКА» ТАРИФОВ НЕ ДЛЯ ВСЕХ. ЧЕМ МЫ ХУЖЕ?»;

9 июля – День Российской почты: «СОХРАНЯЯ ДОБРЫЕ ТРАДИЦИИ»;

День семьи, любви и верности: НАГРАДЫ ДОСТОЙНЫМ.

А также тематические страницы «Домовёнок» и «Весёлая пятница», Официальные вести, реклама, объявления, программа ТV.

«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.

Выходит с 1 июня 2005 г.

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