В Милькове сегодня

13.07.2017 11:32:34 (GMT+12)

В Милькове сегодня пасмурно и душно. Четкий контур вершин Валагинского хребта ещё не спрятался за облака, но чувствуется, что дело идёт к дождю. Однако, расстраиваться не стоит, ведь жизнь слишком коротка, чтобы тратить время на уныние. Доброго всем дня и хорошего настроения в любую погоду!



Фото: Елена ЛАБЗОВА.

