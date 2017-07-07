Трагедия в бассейне

13.07.2017 10:42:19 (GMT+12)

Следственным отделом по г. Елизово следственного управления Следственного комитета Российской Федерации России по Камчатскому краю проводится доследственная проверка по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан.



По предварительным данным, 07.07.2017 38-летний мужчина пригнув в бассейн в аквапарке «Чудо-остров» и погрузившись в воду ударился головой об твердый предмет. В результате происшествия мужчина получил открытую черепно-мозговую травму, от которой 11.07.2017 скончался в больнице.



В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе достаточность глубины воды в бассейне, конструктивных особенностей бассейна, которые могут быть опасны для посетителей, наличие или отсутствие в бассейне посторонних предметов в момент происшествия, наличие необходимых ограждений и предупреждающих знаков. С целью определения причины смерти мужчины назначена судебно-медицинская экспертиза.



По результатам проверки будет принято процессуальное решение.





Денис ВОЛОЩЕНКО, и.о. старшего помощника руководителя следственного управления



