Происшествия на дорогах края

13.07.2017 10:37:16 (GMT+12)

За прошедшие сутки на территории Камчатского края зарегистрировано 13 столкновений без пострадавших и одно дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал мужчина-пешеход.



Выявлены трое водителей, которые управляли транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Выявлены 10 пешеходов, которые нарушили Правила дорожного движения. На стоянку специального хранения отправлено три единицы автотранспорта.

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2 июля в 13:30 на 95 километре автодороги Петропавловск-Камчатский - Мильково Елизовского района 27-летний житель краевой столицы, управляя автомашиной «Тойота Корона», двигаясь в направлении с. Мильково, не выбрал безопасную скорость движения при возникновения опасности для движения, не принял возможных мер к снижению скорости, вплоть до остановки транспортного средства, не справился с управлением и допустил занос транспортного средства, выехав на обочину, где совершил наезд на 37-летнего пешехода. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, его с травмами госпитализировали в медицинское учреждение.



Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Камчатскому краю

