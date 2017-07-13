Обзор «Российской газеты – неделя» за 13 июля 2017 года

13.07.2017 06:04:54 (GMT+12)

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ЗАГС уполномочен заявить

Актриса Наталья Суркова в фильме «Карп отмороженный» сыграла сотрудницу Дворца бракосочетаний

Сусанна Альперина

Приз зрительских симпатий на недавно завершившемся 39-м Московском международном кинофестивале получила новая картина Владимира Котта «Карп отмороженный».

Наталья Суркова играет служительницу закона. И ее запоминающаяся роль второго плана, сыгранная в партнерстве с Мариной Нееловой, — отличная отправная точка для небольшого интервью. Тем более что актриса приехала из Петербурга в Москву на один вечер, чтобы представить картину.

Интервью – на 29 полосе



ПОЛЕЗНАЯ КНИЖКА

ЖКХ: смотря, как считать

Верховный Суд разъяснил, сколько платить за жилье

Ирина Невинная

Некачественные коммунальные услуги для жильцов многоквартирных домов подпадают под Закон «О защите прав потребителей» и дают возможность требовать с поставщика возмещения убытков, уплаты неустойки, компенсации морального вреда и штрафа. Вопросы, связанные с правами собственников и нанимателей жилья, порядком оплаты, разъяснил пленум Верховного суда России. Для «Полезной книжки» мы сделали «выжимку» наиболее интересных моментов из этого документа.

Подробнее – на 5 полосе



КОШЕЛЕК

Как делиться с бывшей

Верховный суд разъяснил, как решать сложные вопросы по разделу квартир

Наталья Козлова

Какие правила действуют в ситуации, когда спорную недвижимость бывших супругов один из них продал, и ее успели купить посторонние граждане? Можно ли у покупателей таких квадратных метров отнять жилье? На этот непростой вопрос ответил Верховный суд, разбирая спор о дележе нажитого добра.

Подробнее – на 12 полосе



АВИАЦИЯ

Пять чудес МАКСа

Чем удивлял Международный авиакосмический салон в Жуковском

Сергей Птичкин, Наталия Ячменникова

Первый поистине грандиозный показ достижений отечественной авиационно-космической индустрии состоялся 25 лет назад, в 1992 году, на базе Летно-исследовательского института им. М.М. Громова. Называлось это «МосАэроШоу-92».

Если показ 1992 года был действительно большим шоу, то в 1993 году состоялся первый полноценный Международный авиационно-космический салон — МАКС. К рубежу веков он уверенно вошел в тройку ведущих мировых салонов наряду с французским Paris Air Show и британским Farnborough. Каждый раз на салонах в Жуковском было столько премьер, что обо всех рассказать невозможно. Вспомним лишь некоторые.

Подробнее – на 14 полосе



ТРАНСПОРТ

Въезд по пропускам

Как в столичном дворе установить шлагбаум, чтобы его не признали самовольным?

Александр Мелешенко

В Москве с начала года демонтировали около сотни шлагбаумов, установленных незаконно, сообщили в Госинспекции по контролю за использованием объектов недвижимости. Корреспондент «РГ» решил выяснить, зачем горожане отгораживаются шлагбаумами и как сделать это по правилам.

Подробнее – на 23 полосе



ВЫСТАВКИ

Передвижники-2017

Полотна из московских музеев провезут по стране

Наталья Соколова

100 полотен, 8 городов, десятки громких имен. Проект стартует 19 июля в Калининграде, а завершится в ноябре во Владивостоке. Главный государственный музей национального искусства Третьяковская галерея и самый большой частный музей Москвы Институт русского реалистического искусства покажут в регионах то, что обычно можно увидеть только в столице. Все выставки проекта «Окна в Россию» будут бесплатными.

Подробнее – на 30 полосе



("Российская газета - Неделя").