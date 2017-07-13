Обзор «Российской газеты – неделя» за 13 июля 2017 года

13.07.2017 06:04:54 (GMT+12)
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ЗАГС уполномочен заявить
Актриса Наталья Суркова в фильме «Карп отмороженный» сыграла сотрудницу Дворца бракосочетаний
Сусанна Альперина
Приз зрительских симпатий на недавно завершившемся 39-м Московском международном кинофестивале получила новая картина Владимира Котта «Карп отмороженный».
Наталья Суркова играет служительницу закона. И ее запоминающаяся роль второго плана, сыгранная в партнерстве с Мариной Нееловой, — отличная отправная точка для небольшого интервью. Тем более что актриса приехала из Петербурга в Москву на один вечер, чтобы представить картину.
Интервью – на 29 полосе
ПОЛЕЗНАЯ КНИЖКА
ЖКХ: смотря, как считать
Верховный Суд разъяснил, сколько платить за жилье
Ирина Невинная
Некачественные коммунальные услуги для жильцов многоквартирных домов подпадают под Закон «О защите прав потребителей» и дают возможность требовать с поставщика возмещения убытков, уплаты неустойки, компенсации морального вреда и штрафа. Вопросы, связанные с правами собственников и нанимателей жилья, порядком оплаты, разъяснил пленум Верховного суда России. Для «Полезной книжки» мы сделали «выжимку» наиболее интересных моментов из этого документа.
Подробнее – на 5 полосе
КОШЕЛЕК
Как делиться с бывшей
Верховный суд разъяснил, как решать сложные вопросы по разделу квартир
Наталья Козлова
Какие правила действуют в ситуации, когда спорную недвижимость бывших супругов один из них продал, и ее успели купить посторонние граждане? Можно ли у покупателей таких квадратных метров отнять жилье? На этот непростой вопрос ответил Верховный суд, разбирая спор о дележе нажитого добра.
Подробнее – на 12 полосе
АВИАЦИЯ
Пять чудес МАКСа
Чем удивлял Международный авиакосмический салон в Жуковском
Сергей Птичкин, Наталия Ячменникова
Первый поистине грандиозный показ достижений отечественной авиационно-космической индустрии состоялся 25 лет назад, в 1992 году, на базе Летно-исследовательского института им. М.М. Громова. Называлось это «МосАэроШоу-92».
Если показ 1992 года был действительно большим шоу, то в 1993 году состоялся первый полноценный Международный авиационно-космический салон — МАКС. К рубежу веков он уверенно вошел в тройку ведущих мировых салонов наряду с французским Paris Air Show и британским Farnborough. Каждый раз на салонах в Жуковском было столько премьер, что обо всех рассказать невозможно. Вспомним лишь некоторые.
Подробнее – на 14 полосе
ТРАНСПОРТ
Въезд по пропускам
Как в столичном дворе установить шлагбаум, чтобы его не признали самовольным?
Александр Мелешенко
В Москве с начала года демонтировали около сотни шлагбаумов, установленных незаконно, сообщили в Госинспекции по контролю за использованием объектов недвижимости. Корреспондент «РГ» решил выяснить, зачем горожане отгораживаются шлагбаумами и как сделать это по правилам.
Подробнее – на 23 полосе
ВЫСТАВКИ
Передвижники-2017
Полотна из московских музеев провезут по стране
Наталья Соколова
100 полотен, 8 городов, десятки громких имен. Проект стартует 19 июля в Калининграде, а завершится в ноябре во Владивостоке. Главный государственный музей национального искусства Третьяковская галерея и самый большой частный музей Москвы Институт русского реалистического искусства покажут в регионах то, что обычно можно увидеть только в столице. Все выставки проекта «Окна в Россию» будут бесплатными.
Подробнее – на 30 полосе
("Российская газета - Неделя").
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«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.
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