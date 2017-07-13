Обзор «Российской газеты» за 13 июля 2017 года

13.07.2017 06:01:25 (GMT+12)

Новая тема

Вечерний звон

Почему рабочий день удлиняется, а производительность падает

Ольга Игнатова

Треть россиян постоянно задерживаются на работе, сообщил Роструд после опроса работников в разных отраслях. Провел свое исследование и Аналитический центр при правительстве РФ. И оказалось, что производительность труда в нашей стране растет значительно ниже, чем в других странах. От среднемировых показателей наша производительность труда отстает на 27 процентов, от европейских стран — на 81.

Опрос экспертов «РГ» показал, что дело здесь не только в старом оборудовании и технологиях. Но и в дефиците талантливых управленцев.

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Парламент

Вначале будет клятва

Госдума одобрила изменения в процедуре получения российского гражданства

Татьяна Замахина

Каждый иностранец, желающий стать россиянином, должен будет поклясться защищать свободу и независимость России, уважать ее культуру, историю и традиции. Такие слова содержатся в тексте присяги для тех, кто получает гражданство РФ. Это касается и граждан Украины, которые хотят быть россиянами. Депутаты одновременно с утверждением текста присяги серьезно облегчили им процесс получения гражданства РФ.

Парламентарии рассмотрели в основном чтении целый ряд нововведений в закон о гражданстве.

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ЭКОЛОГИЯ

Выйти из леса

За незаконную раздачу земель начнут увольнять чиновников

Елена Березина

Ответственность за незаконное выделение земель на особо охраняемых природных территориях будет серьезно ужесточена. За нерадивое отношение к заповедникам чиновник сможет даже лишиться работы.

Законопроект с поправками в Кодекс об административных правонарушениях правительство внесло в Государственную Думу.

Предлагается за незаконное предоставление земельного или лесного участка, а также водного объекта в границах национальных парков или заповедников должностных лиц штрафовать на сорок-пятьдесят тысяч рублей или дисквалифицировать на срок от шести месяцев до одного года.

Такое же наказание полагается за выдачу разрешений на ведение деятельности, например, строительства, запрещенной на таких территориях и в их охранных зонах.

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ТРАНСПОРТ

БЕЗОПАСНЫЙ МАРШРУТ

Регионы сами решат, на чем ездить

Татьяна Шадрина

В 2018 году в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» в 38 агломерациях будет изменена организация дорожного движения.

До конца года минтранс ждет от регионов, которые попали в проект, обновленные Комплексные схемы организации общественного транспорта. Это позволит увязать их с финансированием строительства транспортных развязок и путепроводов, а также заложить в планы дорожников реконструкции перегруженных улиц с расширением проезжей части уже в 2018 году.

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Продукты

Обжигающий глоток

Снижение урожая кофе в Колумбии может «взбодрить» цены на напиток

Сергей Куликов

Власти Колумбии рапортуют о снижении производства кофе в стране, которая является одним из крупнейших производителей этого продукта. По мнению отечественных экспертов, цены на напиток для россиян неизбежно вырастут, вопрос лишь в том, насколько и когда именно.

Объем производства кофе сорта арабика в Колумбии, входящей в число крупнейших его мировых экспортеров, в июне этого года упал по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 9 процентов.

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КОНТРОЛЬ

Арбуз в границу не проходит

Только пять килограммов фруктов и 45 цветов можно теперь привезти из-за рубежа

Тарас Фомченков

Гражданин любой из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в который входит и Россия, с июля этого года может ввозить без сертификата не более пяти килограммов овощей, фруктов, орехов, бобовых, грибов и ягод, в том числе дикорастущих.

Пять килограммов —на все про все. Арбузы при большом весе будут делиться на всех въезжающих граждан, но так, чтобы на одного приходилось не более тех же пяти килограммов. Дети до 18 лет тоже учитываются в списке. Есть ограничения и по цветам: не более трех букетов, причем в каждом должно быть не более 15 штук цветков или иных растений, больше этого — оформляйте сертификат. Его получают по месту отправления груза или его выращивания. С 13 июля контроль ужесточается. Начинает действовать единый расширенный Справочник карантинных объектов для ЕАЭС.

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Автопром

Тариф «Роскошный»

Транспортный налог на дорогие машины может вырасти

Тарас Фомченков

Транспортный налог на роскошные машины, стоимость которых выше трех миллионов рублей, может вырасти. Об этом на выставке «Иннопром-2017» в Екатеринбурге заявил глава минпромторга Денис Мантуров.

Решение, правда, пока еще не принято, уточнил министр, заметив, что на данный момент идут консультации с минфином.

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("Российская газета").









