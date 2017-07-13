Камчатский гороскоп, 13 июля

13.07.2017 05:34:17 (GMT+12)

Прогноз представляет Ольга ЛИХОЛИТ, методист детского сада:



В четверг многое зависит от условий, настроения, атмосферы, освещения. Возможны трудности с концентрацией внимания, добровольные заблуждения. Путаницу внесет наличие вариантов, отсутствие строгих критериев.



Опасное место для водителей и пешеходов – улица Дружбы.



Рейтинг дня: 4.



День благоприятен для жителей



улиц Чернышевского, Стрелковой, Ленинской, Иркутской, Доватора, Космического проезда,

районов КП — 4 км, АЗС – 10 км, 11 (в краевом центре), 26 км (в Елизове), села Соболево, а также гостей этих мест и работников офисов, там расположенных.