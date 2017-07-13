Из оперативного прогноза МЧС по Камчатскому краю на 13 июля 2017 года

13.07.2017 05:30:56 (GMT+12)

(Подготовлено на основе информации Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, Управления федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Камчатскому краю, Министерства сельского хозяйства и торговли Камчатского края, Института Вулканологии и Сейсмологии ДВО РАН, группы KVERT, Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края, Камчатского филиала Российского экспертного совета по прогнозу землетрясений, оценке сейсмической опасности и риска).



Метеорологический прогноз:



Южная половина Камчатского края

Переменная облачность, местами небольшой дождь. Ветер западный, днем на восточном побережье юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 6-11°С, днем 16-21°С, при прояснениях до 26°С, на западном побережье 12-19°С.



Северная половина Камчатского края

Облачная погода с прояснениями, небольшой, местами умеренный дождь. Ветер северный 5-10 м/с, в Олюторском и Пенжинском районах 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 4-9°С, днем 12-17°С, при прояснениях до 23°С.



На реках края прогнозируются колебания уровней воды различной интенсивности.

Выход воды на пойму наблюдается на реках: Кашкан - с. Пущино, Камчатка в пунктах Верхне-Камчатск и Козыревск, Апука Олюторского района, без ущерба.



В связи с прогнозируемыми осадками практически на всей территории полуострова пожароопасная обстановка оценивается как стабильная. Вероятность возникновения очагов природных пожаров оценивается как умеренная. Однако при установлении сухой, ясной погоды возможно повышение классов пожарной опасности.



Прогнозируемые классы пожароопасности по данным ИСДМ-Рослесхоз:

Алеутский МР – 1; Быстринский МР – 2; Елизовский МР – 1; Карагинский МР – 2; Мильковский МР – 2; Олюторский МР – 1; Пенжинский МР – 1; Соболевский МР – 1; Тигильский МР – 2; Усть-Большерецкий МР – 1; Усть-Камчатский МР – 2.



В г. Петропавловске-Камчатском, Елизово и Вилючинске землетрясения с силой сотрясений более 6 баллов по 12-балльной шкале MSK не ожидаются.



Для авиации может быть опасна эксплозивная активность вулканов Шивелуч, Ключевской, Карымский и Безымянный. С учетом активности вулканов сохраняется вероятность (до 0,4) выпадения пепла в близлежащих населённых пунктах.



(Благодарим ГУ МЧС по Камчатскому краю за предоставленные материалы).