Доброе утро, Камчатка!

13.07.2017 05:26:48 (GMT+12)

Сегодня четверг, 13 июля 2017 года. По старому стилю 30 июня.



Собор славных и всехвальных 12-ти апостолов.



Прп. Петра, царевича Ордынского (Ростовского) (1290). Прославление свт. Софрония, еп. Иркутского (1918).



Сщмч. Тимофея Петропавловского пресвитера, прмч. Никандра Прусака (1918); прмч. Феогена Козырева (1939); мч. Иоанна Демидова (1944).



Балыкинской (1711) и Горбаневской (1786) икон Божией Матери.



По мусульманскому календарю — 19 шауваля [X] 1438 г. хиджры.



По еврейскому календарю — 19 таммуза 5777 г.



ЕСТЬ ПОВОД



День сотрудников органов национальной безопасности Казахстана.



День государственности Черногории.



13 ИЮЛЯ В ИСТОРИИ



1837 Королева Виктория стала первым английским монархом, поселившимся в Букингемском дворце.



1871 В Лондонском Хрустальном дворце прошла первая в мире выставка кошек.



1882 Начали работу первые в России телефонные станции.



1923 В Лос-Анджелесе на склоне горы появилась знаменитая надпись Hollywood.



1930 В Уругвае начался первый в истории Чемпионат мира по футболу.



РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ



1608 Фердинанд III, император Священной Римской империи (1637-1657).



1854 Аристарх Белопольский, русский и советский астроном, академик.



1894 Исаак Бабель, советский писатель и драматург.



1923 Михаил Пуговкин, советский и российский актер театра и кино, народный артист СССР.



1928 Валентин Пикуль, советский писатель.



1932 Петр Фоменко, советский и российский театральный и кинорежиссер, педагог, Народный артист России.



1934 Алексей Елисеев, советский космонавт, дважды Герой Советского Союза.



Смотрите также сегодняшний «Камчатский метеокомментарий» на нашем сайте.



«Полуостров Камчатка» желает Вам хорошего дня и хорошего настроения!



С уважением,



Спартак ЗУРБИЛЛО, архивариус «ПК».



(Использованы материалы сайта http://www.calend.ru и не только они).



