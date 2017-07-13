Доброе утро, Камчатка!

13.07.2017 05:26:48 (GMT+12)

Доброе утро, Камчатка!

Сегодня четверг, 13 июля 2017 года. По старому стилю 30 июня.

Собор славных и всехвальных 12-ти апостолов.

Прп. Петра, царевича Ордынского (Ростовского) (1290). Прославление свт. Софрония, еп. Иркутского (1918).

Сщмч. Тимофея Петропавловского пресвитера, прмч. Никандра Прусака (1918); прмч. Феогена Козырева (1939); мч. Иоанна Демидова (1944).

Балыкинской (1711) и Горбаневской (1786) икон Божией Матери.

По мусульманскому календарю — 19 шауваля [X] 1438 г. хиджры.

По еврейскому календарю — 19 таммуза 5777 г.

ЕСТЬ ПОВОД

День сотрудников органов национальной безопасности Казахстана.

День государственности Черногории.

13 ИЮЛЯ В ИСТОРИИ

1837  Королева Виктория стала первым английским монархом, поселившимся в Букингемском дворце.

1871  В Лондонском Хрустальном дворце прошла первая в мире выставка кошек.

1882  Начали работу первые в России телефонные станции.

1923  В Лос-Анджелесе на склоне горы появилась знаменитая надпись Hollywood.

1930  В Уругвае начался первый в истории Чемпионат мира по футболу.

РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ
  
1608  Фердинанд III, император Священной Римской империи (1637-1657).  

1854  Аристарх Белопольский, русский и советский астроном, академик.  

1894  Исаак Бабель, советский писатель и драматург.  

1923  Михаил Пуговкин, советский и российский актер театра и кино, народный артист СССР.  

1928  Валентин Пикуль, советский писатель.  

1932  Петр Фоменко, советский и российский театральный и кинорежиссер, педагог, Народный артист России.  

1934  Алексей Елисеев, советский космонавт, дважды Герой Советского Союза.  

Смотрите также сегодняшний «Камчатский метеокомментарий» на нашем сайте.

«Полуостров Камчатка» желает Вам хорошего дня и хорошего настроения!

С уважением,

Спартак ЗУРБИЛЛО, архивариус «ПК».

(Использованы материалы сайта http://www.calend.ru и не только они).

«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.

Выходит с 1 июня 2005 г.

Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.

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