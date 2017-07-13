Доброе утро, Камчатка!

13.07.2017 05:26:48 (GMT+12)
Сегодня четверг, 13 июля 2017 года. По старому стилю 30 июня.
Собор славных и всехвальных 12-ти апостолов.
Прп. Петра, царевича Ордынского (Ростовского) (1290). Прославление свт. Софрония, еп. Иркутского (1918).
Сщмч. Тимофея Петропавловского пресвитера, прмч. Никандра Прусака (1918); прмч. Феогена Козырева (1939); мч. Иоанна Демидова (1944).
Балыкинской (1711) и Горбаневской (1786) икон Божией Матери.
По мусульманскому календарю — 19 шауваля [X] 1438 г. хиджры.
По еврейскому календарю — 19 таммуза 5777 г.
ЕСТЬ ПОВОД
День сотрудников органов национальной безопасности Казахстана.
День государственности Черногории.
13 ИЮЛЯ В ИСТОРИИ
1837 Королева Виктория стала первым английским монархом, поселившимся в Букингемском дворце.
1871 В Лондонском Хрустальном дворце прошла первая в мире выставка кошек.
1882 Начали работу первые в России телефонные станции.
1923 В Лос-Анджелесе на склоне горы появилась знаменитая надпись Hollywood.
1930 В Уругвае начался первый в истории Чемпионат мира по футболу.
РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ
1608 Фердинанд III, император Священной Римской империи (1637-1657).
1854 Аристарх Белопольский, русский и советский астроном, академик.
1894 Исаак Бабель, советский писатель и драматург.
1923 Михаил Пуговкин, советский и российский актер театра и кино, народный артист СССР.
1928 Валентин Пикуль, советский писатель.
1932 Петр Фоменко, советский и российский театральный и кинорежиссер, педагог, Народный артист России.
1934 Алексей Елисеев, советский космонавт, дважды Герой Советского Союза.
Смотрите также сегодняшний «Камчатский метеокомментарий» на нашем сайте.
«Полуостров Камчатка» желает Вам хорошего дня и хорошего настроения!
С уважением,
Спартак ЗУРБИЛЛО, архивариус «ПК».
(Использованы материалы сайта http://www.calend.ru и не только они).
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«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.
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