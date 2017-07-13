Камчатский метеокомментарий, 13 июля (194/171)

13.07.2017 05:23:30 (GMT+12)

Камчатский метеокомментарий, 13 июля (194/171)

В 5 часов в Петропавловске-Камчатском было +9°C, пасмурно, ветер северо-западный, 2 м/с, атмосферное давление: 737 мм рт. ст., относительная влажность: 91%.

Предварительный прогноз:

Утро: +12°С, пасмурно, без осадков.

День: +22°С, пасмурно, без осадков.

Вечер: +23°С, значительная облачность, без осадков.

Геомагнитная обстановка: 6 — 12 часов — небольшие возмущения; 12 — 18 часов — нет заметных возмущений; 18 — 21 час — небольшие возмущения; 21 — 24 часа — нет заметных возмущений.  

Долгота светового дня:  16’31’’ (-3”).

Луна: 83%, стареюшая.

Не болейте!
    
Всегда Ваш,

Валерий КРЫЛОВ,
метеокомментатор «ПК».

На снимке: Камчатка (вид из космоса),  13 июля, 4.45 (кмч).

Подготовлено при поддержке проекта «Эпицентр».

«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.

Выходит с 1 июня 2005 г.

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