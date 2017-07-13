Камчатский метеокомментарий, 13 июля (194/171)

13.07.2017 05:23:30 (GMT+12)
В 5 часов в Петропавловске-Камчатском было +9°C, пасмурно, ветер северо-западный, 2 м/с, атмосферное давление: 737 мм рт. ст., относительная влажность: 91%.
Предварительный прогноз:
Утро: +12°С, пасмурно, без осадков.
День: +22°С, пасмурно, без осадков.
Вечер: +23°С, значительная облачность, без осадков.
Геомагнитная обстановка: 6 — 12 часов — небольшие возмущения; 12 — 18 часов — нет заметных возмущений; 18 — 21 час — небольшие возмущения; 21 — 24 часа — нет заметных возмущений.
Долгота светового дня: 16’31’’ (-3”).
Луна: 83%, стареюшая.
Не болейте!
Всегда Ваш,
Валерий КРЫЛОВ,
метеокомментатор «ПК».
На снимке: Камчатка (вид из космоса), 13 июля, 4.45 (кмч).
Подготовлено при поддержке проекта «Эпицентр».
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«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.
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