Камчатский метеокомментарий, 13 июля (194/171)

13.07.2017 05:23:30 (GMT+12)

В 5 часов в Петропавловске-Камчатском было +9°C, пасмурно, ветер северо-западный, 2 м/с, атмосферное давление: 737 мм рт. ст., относительная влажность: 91%.



Предварительный прогноз:



Утро: +12°С, пасмурно, без осадков.



День: +22°С, пасмурно, без осадков.



Вечер: +23°С, значительная облачность, без осадков.



Геомагнитная обстановка: 6 — 12 часов — небольшие возмущения; 12 — 18 часов — нет заметных возмущений; 18 — 21 час — небольшие возмущения; 21 — 24 часа — нет заметных возмущений.



Долгота светового дня: 16’31’’ (-3”).



Луна: 83%, стареюшая.



Не болейте!



Всегда Ваш,



Валерий КРЫЛОВ,

метеокомментатор «ПК».



На снимке: Камчатка (вид из космоса), 13 июля, 4.45 (кмч).



Подготовлено при поддержке проекта «Эпицентр».



