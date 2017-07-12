Из прогноза МЧС по Камчатскому краю на период с 12 по 18 июля 2017 года

12.07.2017 19:22:15 (GMT+12)

В период с 12 по 18 июля 2017 г. на территории Камчатского края вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных комплексом сложных метеорологических явлений, оценивается как повышенная.



Сохраняется вероятность загораний травы и возникновения очагов природных пожаров по причине нарушения правил пожарной безопасности в лесах, в районах дачных участков, а также черте населённых пунктов.



В северных районах полуострова при прохождении циклона и выпадении обильных осадков возможно повышение уровней воды (на реках Пенжинского и Олюторского районов до 50 см). В связи с этим сохраняется вероятность развития неблагоприятного гидрологического явления с подтоплением хозяйственных и социальных объектов.



Сохраняется вероятность пропажи и травмирования людей, осуществляющих туристическую и спортивную деятельность, переходы между населенными пунктами, в связи некачественной экипировкой, недостаточным знанием местности, сходом одиночных лавин в отдаленных горных районах и нападением диких животных.



Сохраняется вероятность дорожно-транспортных происшествий, связанных с недостаточной освещённостью проезжей части и нарушением правил дорожного движения на дорогах края.





В период с 12 по 18 июля 2017 г. на территории Камчатского края вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных комплексом сложных метеорологических явлений, оценивается как повышенная.



До 16 июля на северные районы продолжит оказывать влияние Беринговоморский циклон. В Тигильском, Олюторском, Пенжинском, Карагинском районах пройдут осадки в виде дождя (3-14 мм за 12 часов), умеренный ветер 5-10 м/с, в порывах до 12 м/с.



14 июля на южные районы начнет оказывать влияние Охотоморский циклон. В Усть-Большерецком, Елизовском, Мильковском, Быстринском, Соболевском, Усть-Камчатском районах, Петропавловск-Камчатском ГО и Вилючинском ГО. Ожидается выпадение осадков в виде дождя (2-11 мм за 12 часов), ветер на побережьях в порывах может достигать 12 м/с. Циклон продолжит оказывать влияние до 16 июля включительно.



В указанный прогнозный период в акваториях Тихого океана, Охотского и Берингова морей ожидается волнение до 4-6 м. Вероятность получения предупреждений об опасных гидрометеорологических явлениях на территории и на прилегающей акватории Камчатского края от ФБГУ «Камчатское УГМС» оценивается как умеренная.



Среднесуточная температура ожидается: в краевом центре – в интервале от +11°С до +19°С, в южных районах края – в пределах от +9°С до +26°С, в центральных – в пределах от +8°С до +21°С, в северных районах – в пределах от +6°С до +21°С.



Исходя из прогнозируемых осадков вероятность получения предупреждений о неблагоприятных и опасных гидрологических явлениях от группы речных гидрологических прогнозов ФГБУ «Камчатское УГМС» повышенная.



В связи с облачностью и прогнозируемыми осадками преимущественно на всей территории края прогнозируется понижение классов пожарной опасности. Вероятность возникновения очагов природных пожаров оценивается как умеренная.



Повышена вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, не выше локального характера, при попадании воздушных судов в зоны пепловых выбросов (источник ЧС – активность вулканов: Шивелуч, Ключевской, Карымский и Безымянный).



(Благодарим ГУ МЧС по Камчатскому краю за предоставленные материалы).



