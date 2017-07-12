Срочно в номер: вулкан Ключевской выбросил столб пепла на 5 тыс. метров

12.07.2017 19:17:30 (GMT+12)

Срочно в номер: вулкан Ключевской выбросил столб пепла на 5 тыс. метров

Специалисты Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) зарегистрировали в среду пепловый выброс на 5 тыс. метров на вулкане Ключевской. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Камчатскому краю.

"Пепловый выброс на высоту до 5000 метров над уровнем моря зафиксирован по спутниковым данным. С учетом направления ветра пепловый шлейф распространился на 45 километров в юго-восточном направлении от вулкана вглубь территории полуострова, на пути распространения пеплового шлейфа населенные пункты отсутствуют", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, выпадение пепла в населенных пунктах Усть-Камчатского района не зафиксировано. Международные трассы движения воздушных судов в районе вулкана Ключевской не проходят, туристических групп в районе вулкана не зарегистрировано. Вулкану присвоен "оранжевый" код авиационной опасности. Туристическим организациям рекомендовано не организовывать туры в районе вулкана.

Вулкан относится к Ключевской группе вулканов, расположен в 30 км от города Ключи на правом берегу реки Камчатка, в 360 км от Петропавловска-Камчатского. Высота самого вулкана составляет 4750 метров.

(ТАСС).

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