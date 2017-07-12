Борис Чуев: Депутаты взяли на контроль ход подготовки к отопительному сезону и завоз энергоносителей в отдаленные районы Камчатки

12.07.2017 18:38:51 (GMT+12)

12 июля состоялось заседание комитета по строительству, транспорту, энергетике и вопросам ЖКХ Законодательного Собрания Камчатского края под руководством Бориса Чуева. Главный вопрос повестки дня – подготовка к отопительному сезону 2017-2018 годов. Народные избранники заслушали представителей АО «Корякэнерго», АО «ЮЭСК», ПАО «Камчатскэнерго», краевого министерства ЖКХ, Петропавловск-Камчатского городского округа и Елизовского района.



Как сообщил по итогам заседания Борис Чуев, на данном этапе нет оснований опасаться срывов в подготовке к зиме. «Пока все предприятия, которые обеспечивают энергоносителями населенные пункты полуострова, работают в графике. Мы сегодня пригласили и выслушали руководителей организаций, которые поставляют топливо на всю территорию полуострова – от Пенжинского района до юга Камчатки. Некоторые труднодоступные районы обеспечены углем и дизельным топливом уже на 100%. Вопрос очень актуальный и важный для жителей северов, поэтому комитетом принято решение начинать контроль за ходом подготовки к зиме на ранних стадиях этого процесса, чтобы была возможность вмешаться и вовремя принять меры. Мы помним, что в прошлом году только поздней осенью выявилось, что жители села Вывенка не обеспечены углем. Этот вопрос пришлось решать в экстренном порядке, что недопустимо. Население должно быть обеспечено всем необходимым в навигационный период. В целом, заседание прошло конструктивно. Есть уверенность, что проблемы, которые мы сегодня обсудили, в дальнейшем будут устранены, что мазут, уголь и диз.топливо вовремя завезут в населенные пункты, и жители будут обеспечены теплом и светом», - сказал председатель комитета.



По данным краевого министерства ЖКХ всего к началу сезона необходимо создать следующие запасы в населенных пунктах:



- 104 тыс. тонн угля (в том числе 66 тыс. тонн в районах с ограниченными сроками завоза грузов);

- 29 тыс. тонн жидкого топлива (в том числе 11 тыс. тонн дизельного топлива в районах с ограниченными сроками завоза грузов);

Как сообщил представитель «Корякэнерго», 6 тыс. тонн дизельного топлива, которое необходимо завезти на зиму в подопечные районы, предприятие намеревается поставить в сентябре. Из необходимых 20 тыс. тонн угля 9 тыс. уже завезены, остальные 11 тыс. тонн доставят в августе.



Предприятием «Южные электрические сети» уже завезли подопечным районам 14,5 тыс. тонн дизельного топлива, еще 4,5 тыс. тонн в пути. 20 тыс. тонн угля будут доставлены в Тигиль и Манилы в августе-сентябре. При этом, в селах Пенжинского района (Аянка, Слаутное, Таловка, Оклан, Парень) уже создан достаточный запас жидкого и твердого топлива.



По словам представителя «Камчатскэнерго» запас мазута на камчатских ТЭЦ на данный момент составляет 25 тыс. тонн, в июле-августе планируется поставка еще 17 тыс. тонн. Фактический запас угля на котельных предприятия 2 тыс. тонн, в августе планируется начать регулярные угля для прохождения осенне-зимнего периода.

Что касается ремонтных работ, то в ходе подготовки к зиме по краю планируется замена более 42 километров ветхих сетей, ремонт более 2 тыс. тепловых, водопроводных и электрических сетей, ремонт 234 котельных и 21 ЦТП.



Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-службе ЗакС Камчатского края.



