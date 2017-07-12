Депутаты краевого Законодательного Собрания проконтролировали ход реконструкции дорожной сети в центре Петропавловска

12.07.2017 18:35:21 (GMT+12)

Вопросы благоустройства центра города Петропавловска-Камчатского обсудили сегодня депутаты Законодательного Собрания края в ходе рабочей встречи на Озерновский косе. Она состоялась по инициативе комитета по строительству, транспорту, энергетике и вопросам жилищно-коммунального хозяйства Законодательного Собрания Камчатского края и его председателя Бориса Чуева. В совещании приняли участие краевые депутаты Анатолий Кирносенко и Владимир Агеев, депутаты городской Думы Анатолий Наумов и Иван Веляев, члены Общественного Совета избирательного округа № 2 Олег Горелов и Павел Сайдачаков.



Как напомнил Анатолий Кирносенко, на прошедшей в апреле этого года сессии Законодательного Собрания под руководством Валерия Раенко были выделены дополнительные средства на благоустройство центральной части столицы Камчатки. Общая сумма превышает 250 млн рублей. Запланированы работы по ремонту улично-дорожной сети от кольца хлебозавода до Озерновской косы, включая проезд по улице Ключевская. А также проезжей части центра города по улице Ленинской, включая заезд на морвокзал, улицам Советской и Набережной до пересечения с площадью Ленина, включая проезд до здания ГТРК и проезд по площади Ленина.



«Мы провели выездное совещание такой представительной командой, чтобы встретиться с подрядчиком и проконтролировать ход работ. Видим, что финансирование поступило, необходимая техника есть, процесс идет полным ходом. На некоторых участках работы уже завершены. Например, напротив учебного корпуса № 5 КамчатГТУ заасфальтированы тротуары и установлены бордюры. По плану ремонт центра города должен завершиться к октябрю-ноябрю. Весь период благоустройства мы намерены проводить такие контрольные выездные совещания еще не раз», - рассказал Анатолий Кирносенко. Также, по его словам, запланированы работы по укладке плитки из природного камня между Никольской сопкой и поляной стелы «Город воинской славы». Они начнутся, как только на этом участке будет завершена прокладка инженерных сетей.



Представители Общественного Совета избирательного округа № 2 Олег Горелов и Павел Сайдачаков приняли участие в совещании по просьбам жителей своего микрорайона.



«Мы видим, что по плану реконструкции и благоустройства города уже многое сделано. Подрядчик работает в заявленном графике, несмотря на то, что на этих участках много старых коммуникаций, которые пришлось восстанавливать. Это хоть и занимает достаточно времени, но не мешает общему темпу реконструкции улично-дорожной сети. Как заверил подрядчик, возможно, работы будут завершены даже раньше намеченного срока», - отметили общественники.



Об этом корреспонденту ЗакС Камчатского края сообщили в пресс-службе ЗакС Камчатского края.