Депутаты Камчатского края поддержали законопроект об ужесточении ответственности за нарушение качества топлива

12.07.2017 18:31:26 (GMT+12)

Президиум Законодательного Собрания Камчатского края под руководством Валерия Раенко 11 июля поддержал законопроект "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях части ответственности за совершение правонарушений сфере выпуска и обращения топлива на рынке", внесенный Правительством Российской Федерации.



Законопроект на заседании представил председатель комитета по строительству, транспорту, энергетике и вопросам жилищно-коммунального хозяйства Борис Чуев. По его словам, проект разработан в целях предотвращения реализации в России моторного топлива, которое не соответствует техническому регламенту Таможенного союза «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту», и для защиты потребителей от некачественного и контрафактного топлива. В настоящее время административные штрафы за нарушение техрегламента составляют до 20 тыс. рублей для должностях лиц, до 30 тыс. рублей для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и до 300 ты. рублей для юридических лиц.



Законопроектом предлагается за несоответствие характеристик топлива установленным требованиям предусмотреть административный штраф в размере 1% суммы годовой выручки на объекте, где выявлено нарушение, но не менее 500 тыс. рублей. Повторное нарушение техрегламента топлива предлагается наказывать штрафом в размере 2 млн рублей, либо приостановлением деятельности на срок до 90 суток. По данным Правительства РФ, с 2011 по 2015 год порядка 30% предприятий нефтепродуктообеспечения попались на нарушении качества топлива. Проверка 2015 года выявила нарушения на 42,5% проверенных АЗС (всего было проверено 3702 автомобильные заправки).



Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-службе ЗакС Камчатского края.