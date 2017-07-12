Депутаты Камчатского края поддержали обращение к федеральным властям по вопросу освобождения от налогов и страховых взносов приёмных родителей – неработающих пенсионеров

12.07.2017 18:29:25 (GMT+12)

Президиум Законодательного Собрания Камчатского края под руководством Валерия Раенко 11 июля поддержал обращение Мурманской областной Думы к председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко, председателю ГосДумы Вячеславу Володину и председателю Правительства РФ Дмитрию Медведеву о необходимости освобождения от налогообложения и уплаты страховых взносов приёмных родителей, которые являются неработающими пенсионерами.



Как пояснил коллегам вице-спикер краевого парламента Борис Чуев, этот вопрос актуален для всех северных территорий России, в том числе для Камчатки. По словам депутата, чаще всего, приемные родители – неработающие пенсионеры – это бабушки и дедушки, которые опекают своих внуков на основании договора о приемной семье. Указанные договоры, по мнению народных избранников, нельзя приравнивать к трудоустройству, а получение вознаграждение по нему – к зарплате. В то же время, сегодня такое вознаграждение является объектом налогообложения, и лишает получателей возможности воспользоваться рядом государственных льгот и гарантий, которые предусмотрены для неработающих пенсионеров.



В частности, нельзя воспользоваться такой льготой для северян, как компенсация проезда в отпуск раз в два года. Работающим гражданам проезд в отпуск оплачивает работодатель, неработающим пенсионерам – Пенсионный фонд. А неработающие пенсионеры – приемные родители лишены такой возможности, что нарушает их конституционные права. Кроме того, из-за вознаграждения такие бабушки и дедушки лишены права на ежегодную индексацию пенсии, производимую 1 февраля.

Народные избранники просят внести поправки в Налоговый кодекс РФ и отнести вознаграждение приемным родителям – неработающим пенсионерам к виду доходов, не подлежащих налогообложению и обложению страховыми взносами.



Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-службе ЗакС Камчатского края.