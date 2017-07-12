Депутаты Камчатского края поддержали проект закона, который разрешает движение высокопроходимой техники по ледовой поверхности водоемов

12.07.2017 18:25:58 (GMT+12)

Депутаты Камчатского края поддержали проект закона, который разрешает движение высокопроходимой техники по ледовой поверхности водоемов

Президиум Законодательного Собрания Камчатского края под руководством Валерия Раенко 11 июля поддержал проект федерального закона «О внесении изменений в статьи 11 и 65 Водного кодекса Российской Федерации», внесенный Собранием депутатов Ненецкого автономного округа. Законопроект на заседании представил председатель комитета по строительству, транспорту, энергетике и вопросам жилищно-коммунального хозяйства Борис Чуев.

По его словам, инициатива коллег из НАО актуальна и для Камчатки. Депутаты предлагают разрешить движение и стоянку высокопроходимой техники (снегоходов и снегоболотоходов) в целях пересечения ледовой поверхности водного объекта при передвижении между населенными пунктами в районах Крайнего Севера. В настоящее время Водный кодекс запрещает движение и стоянку транспортных средств в границах водоохранных зон, за исключением движения по дорогам и стоянки на специально оборудованных площадках. Однако в районах Крайнего Севера, где по 8 месяцев в году зима, а дороги почти отсутствуют, большую часть времени передвигаться между поселками, доставлять продукты и медиков зачастую можно только при помощи снегоходной техники. И без пересечения многочисленных водных объектов в данном случае не обойтись.

Авторы указывают, что законопроект разработан в целях обеспечения жизнедеятельности населения в районах Крайнего Севера, в том числе, обеспечения доступа к соответствующим государственным и муниципальным услугам.

Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-службе З

«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.

Выходит с 1 июня 2005 г.

Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.

Адрес редакции: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом 29/1, офис 517.

Телефон: +7 (4152) 25-22-03, e-mail: poluostrov-k@mail.ru

Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о перерегистрации СМИ Эл № ФС 77-68241 от 27 декабря 2016 г.

Любое использование материалов без письменного разрешения редакции запрещено.

16+

Locations of visitors to this page