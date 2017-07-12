Депутаты Камчатского края поддержали проект закона, который разрешает движение высокопроходимой техники по ледовой поверхности водоемов

12.07.2017 18:25:58 (GMT+12)

Президиум Законодательного Собрания Камчатского края под руководством Валерия Раенко 11 июля поддержал проект федерального закона «О внесении изменений в статьи 11 и 65 Водного кодекса Российской Федерации», внесенный Собранием депутатов Ненецкого автономного округа. Законопроект на заседании представил председатель комитета по строительству, транспорту, энергетике и вопросам жилищно-коммунального хозяйства Борис Чуев.



По его словам, инициатива коллег из НАО актуальна и для Камчатки. Депутаты предлагают разрешить движение и стоянку высокопроходимой техники (снегоходов и снегоболотоходов) в целях пересечения ледовой поверхности водного объекта при передвижении между населенными пунктами в районах Крайнего Севера. В настоящее время Водный кодекс запрещает движение и стоянку транспортных средств в границах водоохранных зон, за исключением движения по дорогам и стоянки на специально оборудованных площадках. Однако в районах Крайнего Севера, где по 8 месяцев в году зима, а дороги почти отсутствуют, большую часть времени передвигаться между поселками, доставлять продукты и медиков зачастую можно только при помощи снегоходной техники. И без пересечения многочисленных водных объектов в данном случае не обойтись.



Авторы указывают, что законопроект разработан в целях обеспечения жизнедеятельности населения в районах Крайнего Севера, в том числе, обеспечения доступа к соответствующим государственным и муниципальным услугам.



Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-службе З