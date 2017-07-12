Памяти Вячеслава Бондаренко

12.07.2017 17:52:55 (GMT+12)

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин выразил соболезнования родным и близким Вячеслава Бондаренко. Известный на Камчатке политический деятель, экс-глава Елизовского муниципального района скончался 11 июля на 62-м году жизни.



«Мы прощаемся с надежным другом и грамотным профессионалом. Он был требовательным руководителем и дальновидным политиком, который многое сделал для развития Елизовского района. В любой должности Вячеслав Анатольевич отстаивал интересы камчатцев, всегда был верен своим жизненным принципам. Его уход – невосполнимая, тяжелая утрата, - сказал Владимир Илюхин. - Выражаю глубокие соболезнования всем родным Вячеслава Бондаренко, его друзьям и коллегам. Уверен, светлая память о нем навсегда сохранится в сердцах огромного числа людей, с которыми его свёл жизненный путь».



Вячеслав Бондаренко родился 13 мая 1956 года в Потсдаме, ГДР. Трудовую деятельность начал в 1978 году в поселке Галенки Приморского края в должности начальника телевизионного отделения военной части, сразу после окончания Московской военной академии им. Ф.Э.Дзержинского. С 1985 года по 1996 год работал в военной части города Щелкова, Московской области. Прошел путь от старшего инженера узла связи до начальника штаба – заместителя командира части. В апреле 1996 года Вячеслав Анатольевич был переведен на Камчатку. Служил в звании полковника в поселке Вулканном Елизовского района в должности командира полка.



С 2003 по 2006 год являлся первым заместителем председателя Совета народных депутатов Камчатской области. С 2006 по 2011 год возглавлял Елизовский муниципальный район, с 2011 года до 2013 года занимал пост заместителя министра специальных программ и по делам казачества Камчатского края. В мае 2013 года был назначен на должность руководителя агентства лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края. Последнее время жил в Москве, работал в государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос».



Его заслуги неоднократно отмечены высокими государственными и правительственными наградами, среди которых «Орден за военные заслуги».



