Обзор газеты "Московский комсомолец на Камчатке" за 12 июля 2017 года

12.07.2017 15:03:03 (GMT+12)

ГЛУБИНКА СТРОИТСЯ. Два новых жилых дома сдадут в эксплуатацию в Усть-Камчатске до конца месяца.



НЕ ПЕРЕПЛАЧИВАЙ НИ ЙОТЫ! Федеральный мобильный оператор Yota начал работу на Камчатке.



ПЕЧАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ НЕОБУЗДАННОЙ РЫБАЛКИ. О рыбаках и тех рыбах, которых уже не удастся поймать.