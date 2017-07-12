Обзор газеты "Камчатское время" за 12 июля 2017 года

12.07.2017 14:51:55 (GMT+12)

ГУБЕРНАТОР ПРИЗВАЛ "НЕ ИГРАТЬ" С ТАРИФАМИ".



СЕКРЕТНАЯ ЗАИМКА НЕШТАТНОГО ЕГЕРЯ. Вертолетный рейд выявил "выросшую" на лесной дороге к Асаче неучтённую охотничью турбазу.



ДВА ФОРПОСТА. Делегация от Петропавловска поздравила жителей Калининграда с годовщиной образования города.



ПЕРВЫЕ ТУРИСТЫ ОЦЕНИЛИ НОВЫЙ МОРВОКЗАЛ.