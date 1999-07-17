Справедливое решение

12.07.2017 14:41:19 (GMT+12)

Прокуратурой Камчатского края провела проверку по обращению 70-летней жительницы г. Петропавловска-Камчатского, инвалида 2 группы, в связи с отказом Государственного учреждения - Камчатского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации компенсировать расходы на оплату проезда к месту лечения и обратно.



Установлено, что врачебная комиссия по отбору пациентов на оказание высокотехнологичной медицинской помощи краевого Минздрава направила пенсионерку на госпитализацию в ФГБУ «Российский ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им. Р.Р. Вредена» Министерства здравоохранения РФ в г. Санкт-Петербург.



В январе 2017 года пожилая женщина, которой крайне трудно ходить из-за тяжелой болезни, обратилась в Фонд с заявлением о выдаче ей требования для приобретения авиабилетов к месту лечения. Однако ей отказали в связи с отсутствием бюджетного финансирования на приобретение авиабилетов льготным категориям граждан.



За счет собственных средств инвалид приобрела авиабилеты до северной столицы и обратно общей стоимостью 43 900 рублей.

В феврале 2017 года в Санкт-Петербурге ей успешно провели операцию, и после возвращения на Камчатку пенсионерка повторно обратилась в Фонд за возмещением собственных средств, потраченных на билеты. Но ей опять отказали, пояснив, что в случае самостоятельного приобретения билетов такие расходы не возмещаются.



Прокуратура края, изучив федерального законодательства, посчитала такой отказ незаконным и обратилась в суд в защиту прав инвалида.

Решением Петропавловск-Камчатского городского суда от 4 июля 2017 г. исковые требования прокурора удовлетворены, денежные средства взысканы с Фонда в пользу заявительницы в полном объеме.

Решение суда не вступило в силу, его исполнение находится на контроле.



Напомним, что действующее законодательство достаточно четко регламентирует порядок компенсации расходов льготным категориям граждан до места лечения и обратно.



В соответствии с пунктом 8 статьи 6.1 Федерального закона от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг предоставлено гражданам, имеющим статус «инвалид».

Пунктом 2 части 1 статьи 6.2 Закона определено, что в состав предоставляемого гражданам из числа категорий, указанных в статье 6.1, набора социальных услуг включается, в том числе, бесплатный проезд на междугородном транспорте к месту лечения и обратно, в том числе авиационным транспортом (экономический класс) при отсутствии железнодорожного сообщения, либо при меньшей стоимости авиаперелета по сравнению со стоимостью проезда железнодорожным транспортом.



Таким образом, Фонд социального страхования обязан был оплатить инвалиду проезд к месту лечения и обратно, а в связи с отсутствием средств на момент приобретения билетов, компенсировать затраты, не заставляя пожилых, тяжело больных людей испытывать подобные мытарства.

Кстати, представители регионального Фонда социального страхования на судебное заседание не явились.





Лариса ШУНИНА, старший помощник прокурора Камчатского края по взаимодействию со СМИ, общественностью

и правовому обеспечению





