Тупой и еще тупее (камчатская версия)

12.07.2017 14:37:32 (GMT+12)

В полицию обратился 41-летний предприниматель из Елизова. Он сообщил, что с территории пункта приема и переработки металлолома

похищены 700 кг меди на общую сумму 175 тысяч рублей.



По подозрению в совершении преступления задержаны двое жителей Елизовского района, работающие в пункте приема металлолома грузчиками. Дождавшись окончания рабочего дня, злоумышленники вскрыли контейнер, где хранилась медь, вывезли ее в Петропавловск-Камчатский и сдали в пункт приема лома.



Следственным отделом ОМВД России по Елизовскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Мерой пресечения подозреваемым избрана подписка о невыезде и надлежащем поведении.





Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-службе УМВД России по Камчатскому краю

