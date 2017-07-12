Тупой и еще тупее (камчатская версия)

12.07.2017 14:37:32 (GMT+12)
В полицию обратился 41-летний предприниматель из Елизова. Он сообщил, что с территории пункта приема и переработки металлолома
похищены 700 кг меди на общую сумму 175 тысяч рублей.
По подозрению в совершении преступления задержаны двое жителей Елизовского района, работающие в пункте приема металлолома грузчиками. Дождавшись окончания рабочего дня, злоумышленники вскрыли контейнер, где хранилась медь, вывезли ее в Петропавловск-Камчатский и сдали в пункт приема лома.
Следственным отделом ОМВД России по Елизовскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Мерой пресечения подозреваемым избрана подписка о невыезде и надлежащем поведении.
Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-службе УМВД России по Камчатскому краю
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