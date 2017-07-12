Происшествия на дорогах края

12.07.2017 14:34:52 (GMT+12)
11 июля на территории Камчатского края зарегистрировано 12 столкновений без пострадавших и одно дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал несовершеннолетний.
Выявлены четыре водителя, которые управляли транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Еще три человека отказались от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Четыре пешехода нарушили Правила дорожного движения. На стоянку специального хранения отправлено пять единиц автотранспорта.
11 июля в 14:30 в г. Петропавловске-Камчатском напротив дома № 24 по проспекту Рыбаков, неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем чёрного цвета, совершил столкновение с велосипедом под управлением 11-летнего подростка, который двигался справа налево по ходу движения транспортного средства, после чего с места ДТП скрылся. В результате дорожно-транспортного происшествия телесные повреждения получил несовершеннолетний велосипедист, ему медики рекомендовали лечение по месту жительства.
В настоящее время продолжается розыск водителя, скрывшегося с места ДТП. Водителей, двигавшихся в указанное время в районе места происшествия и имеющих в авто видеорегистраторы, просят обратиться в дежурную часть ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Камчатскому краю по тел. 8(4152) 46-70-26, 46-92-02 или 02.
Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Камчатскому краю
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