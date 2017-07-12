Срочно в номер: на Камчатке ведутся работы по ликвидации природного пожара

12.07.2017 14:20:05 (GMT+12)

На Камчатке ведутся работы по ликвидации природного пожара, обнаруженного в зоне контроля в 42 километрах от села Тигиль. Угрозы населённому пункту нет. Об этом сообщили в министерстве специальных программ и по делам казачества Камчатского края.



Там рассказали, что возгорание было зарегистрировано в результате спутникового мониторинга утром 11 июля. По состоянию на 12 июля, площадь пожара составляет 200 га.



«На месте пожара работает десантная группа КГАУ “Охрана Камчатских лесов” в составе 10 человек. Работы проводятся с применением вертолета МИ-8 авиакомпании “Витязь-Аэро” с водосливным устройством. При необходимости на место тушения пожара будут доставлены дополнительные силы и средства», - отметили в министерстве.



Напомним, что нарушение правил пожарной безопасности в лесах влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от 1,5 до 3 тысяч рублей; на должностных лиц – от 10 до 20 тысяч рублей; на юридических лиц – от 50 до 200 тысяч рублей. Уничтожение или повреждение лесных насаждений путём поджога наказывается штрафом в размере от 250 тысяч до 400 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 года до 2 лет либо лишением свободы на срок до 8 лет со штрафом в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 месяца до 1 года.



В случае возникновения лесных пожаров гражданам следует незамедлительно сообщать об этом на прямую линию Лесной охраны по телефону: 8-800-100-94-00 или в диспетчерскую КГАУ «Охрана Камчатских лесов»: 8 (4152) 25-89-99, 8-962-215-92-29.



Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.

