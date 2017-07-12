Обзор газеты «Аргументы и факты - Камчатка» за 12 июля 2017 года

12.07.2017 13:01:22 (GMT+12)
ДОЛГИ МЭРА. С Алексея Алексеева суд взыскал 35 миллионов рублей.
ЖИРНЫЙ КРЕСТ НА ЕВРАЗИИ. Как камчатские байкеры доехали до побережья Португалии.
ТРЕЩИТ ПО ШВАМ. Кто проконтролирует счета за коммунальные услуги.
ХОНДА УХОДИТ БЫСТРЕЕ. За сколько дней можно продать автомобиль.
КОРОЛЕВСКАЯ РЫБАЛКА. Как прошла чавычёвая рыбалка
Об этом и многом другом – читайте в номере еженедельника «Аргументы и факты – Камчатка», который в продаже с 12 июля. Спрашивайте газету в киосках прессы и у распространителей!
www.kamchatka.aif.ru
|От первого звонка до выпускного бала 2016: Год провинции Хэйлунцзян на «Полуострове Камчатка» 2016: Год шахмат на «Полуострове Камчатка»
|Президент Премьер-министр Единая Россия
|Полпред Минвостокразвития Наш депутат
|Старая версия сайта
«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.
Адрес редакции: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом 29/1, офис 517.
Телефон: +7 (4152) 25-22-03, e-mail: poluostrov-k@mail.ru
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о перерегистрации СМИ Эл № ФС 77-68241 от 27 декабря 2016 г.
Любое использование материалов без письменного разрешения редакции запрещено.
16+