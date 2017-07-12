Обзор газеты «Аргументы и факты - Камчатка» за 12 июля 2017 года

12.07.2017 13:01:22 (GMT+12)

Обзор газеты «Аргументы и факты - Камчатка» за 12 июля 2017 года

ДОЛГИ МЭРА. С Алексея Алексеева суд взыскал 35 миллионов рублей.

ЖИРНЫЙ КРЕСТ НА ЕВРАЗИИ. Как камчатские байкеры доехали до побережья Португалии.

ТРЕЩИТ ПО ШВАМ. Кто проконтролирует счета за коммунальные услуги.

ХОНДА УХОДИТ БЫСТРЕЕ. За сколько дней можно продать автомобиль.

КОРОЛЕВСКАЯ РЫБАЛКА. Как прошла чавычёвая рыбалка

Об этом и многом другом – читайте в номере еженедельника «Аргументы и факты – Камчатка», который в продаже с 12 июля. Спрашивайте газету в киосках прессы и у распространителей!

www.kamchatka.aif.ru

«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.

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