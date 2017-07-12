Обзор еженедельника "Камчатский край" за 12 июня 2017 года

12.07.2017 12:54:00 (GMT+12)

ТАРИФЫ - НЕ ИГРУШКА! В новых квитанциях за июль мы увидим снижение платы за тепло и ГВС.



ДЛЬСПЕЦСТРОЙ ОТВЕТИТ ЗА ТРЕЩИНЫ. Камчатка снова выставит претензии генподрядчику за некачественную отделку помещений в сейсмостойких домах.



"ЗОЛОТО КАМЧАТКИ": МОЩНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИЛА РЕГИОНА.



МЕДИЦИНА ГЛУБИНКИ.