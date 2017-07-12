Срочно в номер: туристов, которые застряли в районе реки Мутновской, спасатели доставили в Петропавловск-Камчатский

12.07.2017 12:44:09 (GMT+12)

15 туристов, которые накануне обратились в МЧС России с просьбой оказать им помощь на маршруте, утром 12 июля были доставлены в Петропавловск-Камчатский.



Добираться до туристов спасателям пришлось по полному бездорожью, пересекая порожистые реки.



Как рассказал заместитель начальника специализированной пожарно-спасательной части Роман Гайфуллин, который возглавил спасательную операцию, для того, чтобы вызволить туристов, спасатели возвели веревочную переправу. Во время перехода реки вброд каждому из туристов во избежание переохлаждения и возможных происшествий сотрудники МЧС России предоставили гидрокостюмы. Местами глубина реки рослым мужчинам доходила до пояса.



Операция по переправе 15-ти мужчин и женщин через реку закончилась благополучно.



После этого спасатели вместе с туристами пешком добрались до автомобилей МЧС России, которые находились примерно в 15 километрах от того места, где застряли туристы и в течение еще нескольких часов преодолевали бездорожье.



К настоящему моменту туристы уже находятся в гостинице. Все они чувствуют себя удовлетворительно, медицинская помощь никому не потребовалась.



Как сообщил член тургруппы Иван Кравцов, все они прилетели из разных городов. До выхода на маршрут не догадались обратиться в МЧС России, зарегистрировать свой маршрут и выяснить у спасателей, безопасно ли осуществлять поход в том районе.



«Теперь я советую всем туристам, которые планируют путешествовать по Камчатке, - обязательно регистрироваться в поисково-спасательном отряде, выяснять информацию о состоянии маршрутов и только потом принимать решение, идти или нет. Думаю, если бы мы до выхода на маршрут пообщались со спасателями, то, скорее всего, не пошли бы в район бухты Жировой», - рассказал Иван.



Напомним, 15 человек вышли на маршрут из посёлка Термального в сторону бухты Жировой несколько дней назад. В районе реки Мутновской из-за резкого поднятия уровня воды (в результате дождей) и сильного течения тургруппа оказалась между двух рек и не смогла двигаться дальше по маршруту. Ими было принято решение обратиться к спасателям. Для оказания помощи туристам были привлечены 10 спасателей Камчатского спасцентра и специализированной пожарно-спасательной части. Так как дорога была осложнена наличием снежников и пересечённой местностью, сотрудники МЧС выдвинулись на КАМАЗах и снегоходах.



ГУ МЧС России по Камчатскому краю напоминает, что зарегистрировать свой туристический маршрут можно в поисково-спасательном отряде Камчатского края по адресу:

г. Петропавловск-Камчатский, ул. Халактырское шоссе, 5.



Также можно обратиться по телефону 8 (4152) 41-03-95.



Об этом корреспонденту "ПК сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Камчатскому краю.