Срочно в номер: атомный подводный крейсер ТОФ "Томск" провел пуск крылатой ракеты по береговой цели

12.07.2017 12:41:13 (GMT+12)
Экипаж атомного подводного крейсера Тихоокеанского флота (ТОФ) "Томск" во время выполнения плановых задач в море провел пуск крылатой ракеты по береговой цели, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Владимир Матвеев.
"Стрельба выполнялась из подводного положения сверхзвуковой крылатой ракетой "Гранит" по наземной мишенной позиции, находящейся на полигоне Кура (Камчатский край), из акватории Охотского моря. В ходе выполнения задач в море подводники выполнили более десятка различных боевых упражнений, в том числе скрытное перемещение под водой на позицию пуска и уход от огневого поражения условного противника после стрельбы", - сообщил Матвеев.
"Томск" в 2016 году занял первое место по уничтожению "кораблей противника" с выполнением стрельбы крылатыми ракетами по морским целям в состязаниях на первенство Военно-Морского Флота России между многоцелевыми подводными лодками. Кроме того, по итогам прошлого года экипаж АПЛ "Томск" награжден переходящим кубком командующего Тихоокеанским флотом за победу в состязании на первенство флота по тактической подготовке и переходящим кубком Союза моряков-подводников ТОФ за высокую профессиональную подготовку и боевую выучку.
(ТАСС).
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