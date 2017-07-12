Александр Васильев: 47% дворовых территорий в субъектах РФ выбрали дополнительный перечень работ по благоустройству

12.07.2017 10:47:03 (GMT+12)

72 региона предоставили информацию о необходимости дополнить перечень работ по благоустройству. Об этом заявил координатор проекта «Единой России» «Городская среда», депутат Государственной Думы Александр Васильев, выступая на заседании Президиума Генерального совета партии «Единой России», на котором подводились итоги работы федеральных партийных проектов за I полугодие 2017 года.



Речь идет об оборудовании зон отдыха детскими площадками, воркаутами, территориями для выгула собак и парковочными местами. По словам Васильева, сегодня в 15 регионах особенно активно идет работа в этом направлении: Архангельская область, Ненецкий автономный округ, Белгородская область, Тверская область, Республика Адыгея, Республика Калмыкия, Волгоградская область, Ростовская область, Нижегородская область, Оренбургская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Алтай, Республика Тыва, Хабаровский край, Чукотский автономный округ.



«На сегодняшний день информацию о необходимости дополнить перечень работ по благоустройству предоставили 72 субъекта РФ. Однако именно в перечисленных регионах проводится широкое общественное обсуждение проектов благоустройства, заявки принимаются особенно активно и учитываются при благоустройстве», - рассказал координатор партпроекта.



Кроме того, по словам Васильева, более 80% дворовых территорий выбрали дополнительный перечень работ по благоустройству. Еще в 15 регионах от 40 до 80% дворовых территорий выбрали дополнительный перечень работ по благоустройству. В 13 регионах от 20 до 40% дворовых территорий выбрали дополнительный перечень работ по благоустройству. В 12 регионах менее 20% дворовых территорий выбрали дополнительный перечень работ по благоустройству.



«В работе над проектом для нас важным ориентиром является послание Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, в котором он предложил «не прятаться в служебных кабинетах», - напомнил Васильев.



Надо отметить, что на реализацию партпроекта выделен 41,538 млрд рублей: из федерального бюджета: 25,101 млрд рублей и из региональных бюджетов 16,437 млрд рублей.



Партийный проект «Единой России» «Городская среда», сроки реализации которого рассчитаны с 2017 по 2022 годы, занимается благоустройством дворов и мест массового отдыха в регионах и муниципалитетах. Сегодня состояние дворовых территорий многоквартирных домов затрагивает интересы огромного количества людей по всей стране. В этом году партпроект совместно с партпроектом «Школа грамотного потребителя» провел всероссийскую акции «День соседей», в рамках которой около 150 тыс. человек приняли участие в обсуждении программ по благоустройству территорий. При этом партпроект координирует работу между органами федеральной, региональной и местной власти, с тем чтобы выйти на комплексные проекты по благоустройству территорий.