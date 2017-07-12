Владимир Панов: В рамках реализации партпроекта «Единой России» «Парки малых городов» было проведено 694 мероприятия

12.07.2017 10:44:46 (GMT+12)

В рамках реализации партпроекта «Единой России» «Парки малых городов» в первом полугодии было проведено 694 мероприятия, все мероприятия по благоустройству парков будут завершены до конца года. Такое заявление сделал федеральный координатор партпроекта, депутат Государственной Думы Владимир Панов, выступая на заседании Президиума Генерального совета партии «Единой России», где были подведены итоги работы федеральных партийных проектов за I полугодие 2017 года.



«В основе каждого эскизного проекта – мнение жителей по поводу того, что бы они хотели видеть в своем родном парке. Для сбора пожеланий нами была разработана анкета, где в схематичной форме изображены основные элементы благоустройства. Проанализировав собранные данные, каждый регион подготовил уникальные дизайн-проекты парков, которые содержат самые популярные и интересные предложения жителей», – заявил координатор партпроекта, добавив, что благоустройство общественных пространств позволит значительно повысить качество жизни жителей страны.



При этом «Единая Россия» вовлекает жителей на всех этапах реализации партпроекта «Парки малых городов» - от сбора предложений по благоустройству до, впоследствии, подведения итогов выполненных работ. «Всего в рамках реализации проекта в первом полугодии было проведено 694 мероприятия. Благодаря этому подготовленные проекты благоустройства парков стали по-настоящему адресными и уникальными, отражая пожелания жителей малых городов», – сказал Панов.



По его словам, региональные координаторы партпроекта «Парки малых городов» лично примут участие в открытии парков после окончания работ. «До конца года будет выполнен 1 этап реализации партпроекта. Региональные координаторы партпроекта «Парки малых городов» лично оценят качество выполненных работ, а также подведут итоги реализации проекта в 2017 году», – резюмировал координатор партпроекта.



Партийный проект «Единой России» «Парки малых городов», реализация задач которого рассчитана с 2017 по 2019 годы, следит за благоустройством городских парков, а также вовлечением местного сообщества в принятие решений по развитию паркового пространства. В партпроекте принимают участие города, в которых проживают около 250 тыс. жителей. Чтобы парки становились более комфортными и красивыми, проводятся общественные обсуждения и опросы, собираются пожелания от граждан. В рамках партпроекта прошел фотоконкурс «Мой любимый парк», в котором за первые восемь мест боролись авторы более 300 работ.