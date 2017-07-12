Мошенницы под следствием

12.07.2017 09:28:13 (GMT+12)

Олюторским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Камчатскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 64-летней бывшей начальницы отдела по экономическому развитию, инвестициям и делам коренных малочисленных народов севера (КМНС) Администрации Олюторского муниципального района Камчатского края и ее подельницы – 39-летней Председателя правления Семейной общины коренного малочисленного народа чукчей, которые подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и ч.3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат).



По версии следствия в сентябре – октябре 2014 года одна из подозреваемых, занимая должность начальницы отдела по экономическому развитию, инвестициям и делам КМНС Администрации Олюторского муниципального района Камчатского края, одновременно являясь членом комиссии по контролю за реализацией муниципальных целевых программ, убедила членов комиссии о необходимости выделения общине, возглавляемой второй подозреваемой, субсидии из бюджета Олюторского муниципального района в виде денежных средств на приобретение бензогенератора, сети ставной, морозильной камеры и компьютерной техники в рамках реализации муниципальной программы, в общей сумме более 350 000 рублей.



В целях дальнейшей реализации плана на хищение денежных средств она предоставила своей подельнице – Председателю правления Семейной общины коренного малочисленного народа чукчей кассовые чеки, якобы свидетельствующие о приобретении общиной необходимого оборудования. В свою очередь вторая злоумышленница изготовила фиктивный отчет об использовании Общинной субсидии якобы по назначению и, приложив к отчету кассовые чеки, полученные от подельницы, сдала его в администрацию Олюторского района для подтверждения факта расходования денежных средств. При этом фактически оборудование общиной не приобреталось, а полученные денежные средства подозреваемые разделили между собой и распорядились ими по своему усмотрению, причинив ущерб Олюторскому району на сумму свыше 350 000 рублей.



В настоящее время по делу проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование продолжается.



Следует отметить, что следственным отделом ранее уже возбуждено 8 уголовных дел по нескольким фактам мошенничества на общую сумму более 3 500 000 рублей, в совершении которых подозреваются злоумышленницы.







Денис ВОЛОЩЕНКО, и.о. старшего помощника руководителя следственного управления



