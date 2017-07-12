Обзор «Российской газеты» за 12 июля 2017 года

12.07.2017 06:12:58 (GMT+12)

СОВЕТ ЭКСПЕРТОВ

Зачет за докторскую

Можно ли научить робота варить борщ и печь хлеб

Ирина Ивойлова

В России около 60 аграрных вузов и 10 пищевых. Пищевая промышленность растет сегодня отличными тепмами - на 4 процента в год. Как готовить специалистов, от которых зависит, какую колбасу и хлеб мы едим? Что нужно, чтобы на стол попадало мясо без антибиотиков? Может ли дипломный проект быть... сладким? Об этом и многом другом шла речь на Совете экспертов в «РГ».

Интервью – на 9 полосе



Социология

Очевидное и вероятное

«Невидимки» обманывают социологов и ставят подножки политикам

Екатерина Добрынина

О многих болезнях человека позволяет судить анализ нескольких капель его крови. О проблемах общества могут дать представление данные социологических исследований. Почему же все чаще результаты таких анализов оказываются неточными, а «средняя температура по социуму» мало о чем говорит? На вопросы отвечает вице-президент крупнейшей мировой ассоциации исследовательских агентств Gallup International, президент исследовательского холдинга Ромир Андрей Милёхин.

Интервью – на 10 полосе



ТОЛЬКО В «РГ»

«Локомотив» разгоняется

Главный тренер «железнодорожников» Юрий Семин верит в победу

над «Спартаком» в Суперкубке России по футболу и ждет качественных новичков

Илья Зубко

Новый сезон должен стать для «Локомотива» определяющим. От Семина в премьер-лиге явно будут ждать большего, да и на международной арене статусом участника клубу с такими традициями довольствоваться не с руки. А вот хватит ли «Локо» ресурсов для борьбы на три фронта, если учесть еще и выступление в так любимом «железнодорожниками» Кубке — большой вопрос. На который даже у самого Юрия Семина, с которым побеседовал корреспондент «РГ», похоже, пока однозначного ответа нет.

Интервью – на 12 полосе



Рынок труда

Каникулы: время — деньги

Школьники мечтают летом заработать, но вакансий на всех не хватает

Ирина Жандарова

Вступают в силу поправки в Трудовой кодекс, которые касаются длительности летнего трудового дня подростков 14—15 лет. Не более 4 часов! С одной стороны, это защищает школьников от изнурительного труда, а с другой — мешает им найти работу.

Для остальных продолжительность рабочего дня остается прежней. В возрасте от 15 до 16 лет — пять часов. От 16 до 18 лет — семь часов. Если подросток совмещает учебу с работой, то трудиться ему можно и того меньше: не более 2,5 часа в возрасте от 14 до 16 лет и четырех часов в возрасте от 16 до 18 лет.

Подробнее – на 1 полосе



Законопроект

Средства защиты

В России предложили создать социальные банковские счета

Роман Маркелов

В России может появиться новый вид банковского счета — социальный. На средства такого счета не может быть наложено взыскание за долги его владельца.

Авторы документов предлагают банкам открывать физлицам новые спецсчета только для зачисления денег, на которые не может быть обращено взыскание в соответствии с требованиями законодательства об исполнительном производстве. К таковым относятся в том числе суммы, выплачиваемые для возмещения вреда здоровью, набор компенсационных и единовременных выплат, социальные пособия, материнский капитал и т.д.

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ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Малина с газом

Кто мы сегодня — середняки, лидеры, отстающие?

Яков Миркин, завотделом международных рынков капитала Института мировой экономики и международных отношений РАН

Чемпионат мира среди стран бесконечен. Кто-то вырывается вперед и ему кажется, что он навсегда — первый, но время неумолимо, и другие экономики начинают его нагонять. Кто мы — середняк, лидер или тот, кому суждено оказаться в отстающих?

Что ж, матч идет всегда. Россия находится на 1—2 месте в мире по добыче нефти (США — на 3-м). Мы вторые по добыче газа (США — на 1-м), шестые — по каменному углю (США — на 2-м). На почетном 4-м месте в атомной энергии и пятые в гидроэнергетике (США — четвертые).

По конструкционным материалам мы по-прежнему в высшей лиге.

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Автомобили

Право первой покупки

Взять автокредит на особо льготных условиях теперь смогут семьи с детьми и те, кто еще не имел собственной машины

Ольга Игнатова

Правительство России расширило перечень льготных категорий заемщиков, которые теперь могут взять кредит на покупку автомобиля по самым низким ставкам.

Теперь льготные условия кредитования доступны семьям с двумя детьми и более, а также людям, которые покупают машину впервые. Помимо привлекательной ставки, льготникам положена и 10-процентная скидка. Подробнее – на 3 полосе



Закон

Ловись, рыбка, в бору

Для товарного рыбоводства теперь можно использовать даже лес

Сергей Куликов

Желающим заняться разведением рыбы, в том числе и для товарного производства, власти сделали подарок. Вступает в силу закон, разрешающий использовать для этого даже лесные пруды. При этом нужно быть готовым к тому, что за рыбку в купленном пруду придется заплатить.

В Лесной кодекс внесены уточнения, по которым леса могут использоваться в том числе для товарной аквакультуры (товарного рыбоводства). На лесных участках, предоставленных для ведения сельского хозяйства, допускается возведение изгородей, навесов и других временных построек, предназначенных для осуществления товарной аквакультуры (рыбоводства).

Подробнее – на 5 полосе



ПРОЕКТ

Лекарство от пробок

Штрафы за непропуск «скорой» могут вырасти в 60 раз

Владислав Куликов

Правительство России условно поддержало законопроект, повышающий наказание для водителей за непропуск «скорой помощи». При этом отказалось увеличивать наказание за помехи движению автомобилей других экстренных служб, например, пожарной охраны.

Сейчас в Госдуме рассматривается несколько законопроектов, предлагающих усилить санкции для водителей, помешавших на дороге машинам экстренных служб с включенными мигалками. Сейчас за помехи в движении «скорой помощи» или пожарной охраны предусмотрены штраф 500 рублей и лишение прав от одного до трех месяцев. Две инициативы предлагают увеличить штраф до 30 тысяч рублей, а прав лишать на срок от полутора до двух лет.

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Право

ЗАГС всезнающий

Утверждены бланки для Единого реестра всех граждан страны

Владислав Куликов

«Российская газета» публикует два приказа министерства юстиции, утверждающих формы документов для ЗАГСов.

Теперь ЗАГСы будут записывать о нас больше информации. В новые бланки, в частности, будут вноситься и реквизиты удостоверений личностей родителей, чтобы полностью идентифицировать людей.

Основой для нового ресурса послужат объединенные базы ЗАГСов.

Теперь в Единый реестр будет внесена вся информация из ЗАГСов, начиная с 1926 года. В некоторых регионах, кстати, архивы оцифрованы, начиная с 1918 года. Данных за царское время, к сожалению, нет. Зато в реестр будут вноситься не только те сведения, что фиксируются в ЗАГСах, но и другие материалы из государственных досье. Был ли судим. Служил ли в армии. И так далее. Конечно, в первую очередь пользователями Единого реестра будут государственные ведомства.

Подробнее – на 13 полосе



("Российская газета").





