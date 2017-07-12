Камчатский гороскоп, 12 июля

12.07.2017 05:55:01 (GMT+12)

Прогноз представляет Маргарита МИКЛЯЕВА, работник торговли:



В среду можно позволить себе неформальное времяпрепровождение, свободный график, экспромт, вольный стиль общения.



Опасное место для водителей и пешеходов — улица Строительная.



Рейтинг дня: 4-.



День благоприятен для



жителей улиц Партизанской, Рябиковской, Дальневосточной, Дружбы, районов КП — 4 км, СРВ — ЖБФ, 11 (в краевом центре), автостанция (в Елизове), села Тымлат, а также гостей этих мест и работников офисов, там расположенных.



