Камчатский гороскоп, 12 июля

12.07.2017 05:55:01 (GMT+12)

Камчатский гороскоп, 12 июля

Прогноз представляет Маргарита МИКЛЯЕВА, работник торговли:

В среду можно позволить себе неформальное времяпрепровождение, свободный график, экспромт, вольный стиль общения.

Опасное место для водителей и пешеходов — улица Строительная.

Рейтинг дня: 4-.

День благоприятен для

жителей улиц Партизанской, Рябиковской, Дальневосточной, Дружбы, районов КП — 4 км, СРВ — ЖБФ, 11 (в краевом центре), автостанция (в Елизове), села Тымлат, а также гостей этих мест и работников офисов, там расположенных.  

«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.

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