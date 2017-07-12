Из оперативного прогноза МЧС по Камчатскому краю на 12 июля 2017 года

12.07.2017 05:52:44 (GMT+12)

(Подготовлено на основе информации Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, Управления федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Камчатскому краю, Министерства сельского хозяйства и торговли Камчатского края, Института Вулканологии и Сейсмологии ДВО РАН, группы KVERT, Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края, Камчатского филиала Российского экспертного совета по прогнозу землетрясений, оценке сейсмической опасности и риска).



Метеорологический прогноз:



Южная половина Камчатского края

Переменная облачность, ночью местами небольшой дождь, днем без осадков. Ветер северо-западный, днем на юго-восточном побережье юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7,+12°С, днем +13,+18°С, при прояснениях до +26°С.



Северная половина Камчатского края

Облачная погода с прояснениями, местами небольшой дождь, в северных районах небольшой, местами умеренный дождь. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6,+11°С, днем +12,+17°С, при прояснениях до +25°С.



Гидрологическая обстановка:



На реках края прогнозируются колебания уровней воды различной интенсивности.

Выход воды на пойму сохраняется на реках: Кашкан - с. Пущино, Камчатка в пунктах Верхне-Камчатск и Козыревск, без ущерба.



Природные пожары:



В связи с прогнозируемыми осадками практически на всей территории полуострова пожароопасная обстановка оценивается как стабильная. Вероятность возникновения очагов природных пожаров оценивается как умеренная. Однако в связи с прогнозируемой ясной погодой ожидается повышение классов пожарной опасности.

Прогнозируемые классы пожароопасности по данным ИСДМ-Рослесхоз:

Алеутский МР – 1; Быстринский МР – 2; Елизовский МР – 1; Карагинский МР – 2; Мильковский МР – 2; Олюторский МР – 1; Пенжинский МР – 1; Соболевский МР – 1; Тигильский МР – 2; Усть-Большерецкий МР – 1; Усть-Камчатский МР – 2.



Сейсмологический прогноз:



В г. Петропавловске-Камчатском, Елизово и Вилючинске землетрясения с силой сотрясений более 6 баллов по 12-балльной шкале MSK не ожидаются.



Прогноз вулканической активности:

Для авиации может быть опасна эксплозивная активность вулканов Шивелуч, Ключевской, Карымский и Безымянный. С учетом активности вулканов сохраняется вероятность (до 0,4) выпадения пепла в близлежащих населённых пунктах.



(Благодарим ГУ МЧС по Камчатскому краю за предоставленные материалы).